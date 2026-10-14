79 cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ bước vào vòng thi chung khảo

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung khảo Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ V, năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND...

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân cho biết, công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm CNCH của lực lượng CAND. Thực tế, trong những năm qua công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng.

Ngày 11/5/2026, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng ý về việc tổ chức Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V, năm 2026, với mục đích kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hay trong công tác huấn luyện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm CNCH và lựa chọn những cán bộ, động vật nghiệp vụ có chất lượng tốt tham gia thi đấu quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia hội thi.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân và các đại biểu trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia hội thi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch và tổ chức thành công Vòng sơ khảo tại 3 khu vực (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng), với sự tham gia của 230 cán bộ huấn luyện và 230 chó nghiệp vụ đến từ 78 đội tuyển Công an các đơn vị, địa phương. Đến nay, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 79 cán bộ huấn luyện và 79 chó nghiệp vụ có kết quả tốt nhất để tham gia vòng chung khảo.

Để vòng chung khảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các lực lượng phục vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thi nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế. Đánh giá khách quan, toàn diện, công bằng và chính xác, không chạy theo thành tích. Kết quả hội thi phải phản ánh đúng thực chất trình độ của cán bộ huấn luyện và khả năng thực hiện nhiệm vụ của chó nghiệp vụ.

Các cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ tham dự hội thi.

Đối với các đồng chí cán bộ huấn luyện tham gia vòng chung khảo, Tư lệnh CSCĐ đề nghị cần bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm điều lệ và nội quy hội thi; phát huy cao nhất trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, thi đấu trung thực, đoàn kết và quyết tâm. Mỗi phần thi phải thực hiện đúng kỹ thuật, đúng quy trình bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và chó nghiệp vụ, bởi đây là cơ hội để mỗi cán bộ khẳng định trình độ, năng lực của bản thân và là dịp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và để tiếp tục hoàn thiện mình.

"Phát huy truyền thống hơn 65 năm thành lập của lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng, Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V, năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội chuyên môn, là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và là động lực thúc đẩy xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện "vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông kỹ năng, trách nhiệm và sáng tạo" góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại" - Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nêu rõ.

Một số hình ảnh diễn tập tình huống tại buổi lễ.

Diễn ra từ ngày 14 đến 20/10/2026, các đội thi sẽ thực hiện hai phần thi là lý thuyết và thực hành. Trong đó thi lý thuyết trên nền tảng số, tập trung kiểm tra kiến thức của của cán bộ huấn luyện về công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ; kiến thức chuyên môn và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thi thực hành sẽ gồm 8 nội dung: Sử dụng chó nghiệp vụ thực hiện 15 động tác nghiệp vụ; sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết mùi hơi người; sử dụng chó nghiệp vụ giám biệt mùi hơi người; sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma tuý; sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện thuốc nổ; sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn; kỹ thuật vận động kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ; sử dụng chó nghiệp vụ tấn công bắt đối tượng sử dụng vũ khí cố thủ trong nhà cao tầng.