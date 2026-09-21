78 công trình được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I

Tham dự chương trình có Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự và chủ trì chương trình. Tham dự tổng kết có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng các tác giả, nhóm tác giả có công trình được trao giải thưởng.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Các đại biểu tham dự Tổng kết, trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I.

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I được triển khai từ tháng 12-2025, thu hút 191 công trình, gồm 58 đề tài và 133 sáng kiến, với 622 tác giả thuộc 28/29 đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia. Các công trình tập trung ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, hóa học, vũ khí đạn, điện tử - tự động hóa, cơ khí - động lực và các lĩnh vực khác.

Theo đánh giá của Hội đồng giải thưởng, giải thưởng bước đầu tạo động lực, khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên, người lao động; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Tổng cục. Nhiều công trình có giá trị thực tiễn, trực tiếp phục vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn trao thưởng tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức tham gia giải thưởng.

Trung tướng Đinh Quốc Hùng trao Bằng khen tặng đại diện nhóm tác giả công trình đoạt giải Nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Bằng khen tặng đại diện nhóm tác giả công trình đoạt giải Nhì.

Tiêu biểu là công trình “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển vũ khí trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02” của nhóm tác giả Nhà máy Z173; công trình “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cụm giảm tốc cạnh xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của nhóm tác giả Nhà máy Z179, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng; công trình “Nghiên cứu, chế tạo lều bơm hơi 32m² dạng lắp ghép cơ động” của nhóm tác giả Nhà máy Z176.

Qua quá trình xét chọn, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quyết định trao giải cho 78 công trình, gồm 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 25 giải Ba và 42 giải Khuyến khích; tặng Bằng khen 5 tập thể và 62 tác giả có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng.

Trao Bằng khen tặng đại diện các tác giả có công trình đoạt giải Ba.

Trao chứng nhận tặng các tác giả có công trình đoạt giải.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, công nhân viên, người lao động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của giải thưởng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; gắn việc xét, tặng Giải thưởng với chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Cần kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phấn đấu những năm tiếp theo, 100% cơ quan, đơn vị có công trình tham gia, với số lượng và chất lượng ngày càng cao.