772 căn nhà ở xã hội CT-01 đủ điều kiện bán, cho thuê mua

Ngày 18-9, Sở Xây dựng có văn bản thông báo 772 căn nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc Dự án Nhà ở xã hội CT-01, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định.

Dự án Nhà ở xã hội CT-01 do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư, đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square và Công ty Cổ phần Foodinco Quy Nhơn. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 10.372m², gồm 2 khối chung cư CT-01A và CT-01B, cao 15 tầng và sử dụng chung 1 tầng hầm. Mỗi khối có 386 căn hộ, tổng cộng 772 căn nhà ở xã hội. Mỗi khối có diện tích sàn xây dựng khoảng 33.044m²; tổng diện tích sàn tính hệ số sử dụng đất của dự án khoảng 77.467m².

Dự án Nhà ở xã hội CT-01 Khu đô thị An Bình Tân.

Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự án đã đáp ứng các điều kiện đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai được bán, cho thuê mua. Trong đó, dự án đã có đầy đủ các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, thiết kế, xây dựng và đất đai; phần móng công trình đã hoàn thành và được kiểm tra công tác nghiệm thu. Chủ đầu tư cũng đã có các thỏa thuận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước cho dự án.

Qua kiểm tra thực tế, công trình đang được triển khai thi công. Tại tòa CT-01B, nhà thầu đang lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 1 và cốt thép cột, vách từ tầng 1 lên tầng 2; tòa CT-01A đang lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 1.

Về tài sản bảo đảm, chủ đầu tư đang thế chấp quyền tài sản phát sinh từ dự án tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch. Ngân hàng đã có văn bản chấp thuận cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Sở Xây dựng yêu cầu trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua với khách hàng, chủ đầu tư phải thực hiện việc giải chấp theo quy định, trừ trường hợp người mua, thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý không phải giải chấp.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin dự án; ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua đúng quy định; tiếp tục hoàn thành nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch, nội dung và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời công khai đầy đủ, chính xác thông tin về dự án và bất động sản đưa vào kinh doanh.

Dự án CT-01 nằm trong khu vực cần bảo đảm an ninh nên không được bán, cho thuê mua nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.