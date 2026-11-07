770 giáo viên kiều bào được tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Ngày 6-11, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến năm 2026. Khóa học quy tụ 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lễ khai giảng khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: UBNNVNVNONN

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên trân trọng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thầy cô trong duy trì lớp học tiếng Việt ở nước ngoài. Nhiều giáo viên dành thời gian ngoài giờ làm việc, vào ngày cuối tuần để chuẩn bị bài giảng, vận động phụ huynh, tìm kiếm học liệu và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn với tình cảm gia đình, ký ức và bản sắc dân tộc. “Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn tiếng Việt góp phần củng cố sự gắn bó giữa các thế hệ, bồi đắp tình cảm với quê hương, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa trong giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế”, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết.

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở giáo dục, hội đoàn, gia đình trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định khóa tập huấn đáp ứng nguyện vọng được đồng hành, hỗ trợ trong công tác dạy và học tiếng Việt của kiều bào, đặc biệt đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn tin tưởng khóa tập huấn sẽ giúp học viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới giảng dạy tiếng Việt vững mạnh.

Thông qua khóa tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi sẽ được vận dụng hiệu quả vào từng lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, khuyến khích sự đồng hành của gia đình và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong cộng đồng.