770 giáo viên kiều bào đăng ký tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Quang cảnh lễ khai giảng khóa tập huấn tại điểm cầu Hà Nội, ngày 6/11. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Tiếp nối khóa tập huấn trực tiếp hồi tháng 8/2026, chương trình lần này được triển khai trực tuyến để giáo viên tại nhiều quốc gia có điều kiện tham gia, cập nhật phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao - ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong việc duy trì các lớp học tiếng Việt tại cộng đồng.

Theo ông, nhiều giáo viên phải tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc, kể cả ngày cuối tuần, để soạn bài, tìm kiếm học liệu, vận động phụ huynh và tổ chức lớp học. Chính sự kiên trì ấy đã giúp tiếng Việt tiếp tục được truyền dạy cho các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN nhấn mạnh, tiếng Việt gắn với tình cảm gia đình, ký ức và bản sắc dân tộc. Đối với NVNONN, việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các thế hệ, duy trì tình cảm với quê hương và giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN, trong đó có yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

Về nội dung đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đề nghị giảng viên chú trọng những phương pháp có thể áp dụng ngay tại lớp học, phù hợp với độ tuổi, trình độ tiếng Việt và môi trường ngôn ngữ của học sinh ở từng địa bàn.

Các hoạt động như kể chuyện, trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa hay tình huống giao tiếp gần gũi cần được vận dụng linh hoạt để học sinh hứng thú và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Việt.

Đối với việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, Chủ nhiệm Ủy ban lưu ý các công cụ phải được lựa chọn, kiểm chứng trước khi sử dụng. Công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng và xây dựng học liệu, song không thể thay thế vai trò của người thầy trong việc thấu hiểu học sinh và truyền cảm hứng học tiếng Việt.

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng đề nghị Ban Tổ chức duy trì hoạt động chia sẻ học liệu, kết nối chuyên môn sau khóa học; khuyến khích giáo viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình giảng dạy để tìm giải pháp phù hợp.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết nhà trường đã có hơn một thập kỷ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong công tác bồi dưỡng giáo viên kiều bào.

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Chương trình năm nay tiếp tục được xây dựng theo hướng thiết thực, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia về giảng dạy tiếng Việt, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với giáo viên đang giảng dạy tại các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn đánh giá cao vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc duy trì tiếng Việt tại các gia đình kiều bào, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Ông mong muốn khóa tập huấn sẽ là dịp để các học viên cập nhật kiến thức, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế tổ chức lớp học tại từng quốc gia.

Đại diện nhà trường cũng đề xuất duy trì thường niên các hoạt động bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên NVNONN thường xuyên trao đổi chuyên môn và hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy.

Các học viên từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Tại lễ khai giảng, chị Lê Bích Hồng, kiều bào tại Hàn Quốc, thay mặt các học viên phát biểu, chia sẻ cảm nhận về chương trình.

Với 770 học viên đăng ký từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khóa tập huấn tiếp tục là dịp kết nối đội ngũ giáo viên đang tham gia giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi trong chương trình sẽ được vận dụng vào thực tế lớp học, giúp giáo viên có thêm phương pháp truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ kiều bào.