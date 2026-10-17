77 vị trí trên cao tốc được đề nghị bổ sung biển khoảng cách, tài xế cần biết gì?

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị rà soát, lắp đặt hệ thống báo hiệu khoảng cách trên nhiều tuyến cao tốc, trong đó có Nội Bài – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Cần Thơ – Cà Mau. Các đơn vị liên quan được yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 31.10. Thông tin được công bố sáng 17.10.2026.

Biển báo khoảng cách trên cao tốc. Ảnh minh họa

Những cột mốc giúp tài xế bớt phải ước lượng

Hệ thống dự kiến gồm vạch xác định khoảng cách và các biển mốc từ 0 đến 200m. Những nơi thường xuyên ùn tắc, đường cong, dốc lớn hoặc không bảo đảm tầm nhìn phải được xem xét theo điều kiện thực tế, tránh bố trí máy móc. Vạch mờ và biển thiếu cũng thuộc diện rà soát, khắc phục.

Một cột mốc dễ nhìn có ích ở chỗ biến khoảng cách khó ước lượng thành thông tin trực quan. Người lái có thêm căn cứ quan sát, thay vì chỉ dựa vào cảm giác chiếc xe phía trước “còn khá xa”.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai xe luôn thay đổi. Xe phía trước giảm tốc, phương tiện khác chuyển làn vào khoảng trống, mật độ giao thông tăng lên, mỗi tình huống đều đòi hỏi tài xế tiếp tục quan sát và điều chỉnh. Biển báo hỗ trợ nhận biết, còn việc duy trì khoảng trống an toàn vẫn là quá trình diễn ra liên tục.

Vì thế, không nên hiểu việc bổ sung báo hiệu như một danh sách “điểm phải giữ khoảng cách”, còn ngoài những điểm ấy có thể bám sát xe trước. Khoảng trống cần thiết là phần thời gian và không gian dành cho người lái xử lý khi có tình huống bất ngờ.

Ngày báo cáo không phải ngày đồng loạt xử phạt

Tại cuộc họp báo ngày 15.10, Bộ Xây dựng cho biết sẽ phối hợp bố trí hệ thống biển báo và chỉ dẫn trên một số cao tốc trọng điểm trước khi đánh giá, nhân rộng. Công tác hướng dẫn, thông báo đến người dân được đặt ra cùng quá trình chuẩn bị. Bộ cũng tiếp tục rà soát quy định trên cơ sở điều kiện khai thác thực tế.

Bởi vậy, mốc 31.10 trong yêu cầu báo cáo không nên được diễn giải thành ngày bắt đầu xử phạt đồng loạt trên toàn bộ 16 tuyến. Tương tự, con số 77 phản ánh phạm vi đề nghị bố trí báo hiệu, chưa chứng minh từng vị trí đã hoàn thành lắp đặt.

Sự phân biệt này quan trọng với người chuẩn bị đi xa. Thông tin họ cần là tuyến nào, đoạn nào, báo hiệu đã được bố trí ra sao và cơ quan chức năng thông báo tổ chức thực hiện thế nào. Chỉ đưa tên hàng loạt cao tốc rồi kết luận “sắp phạt toàn tuyến” dễ khiến một yêu cầu chuẩn bị bị hiểu thành thông báo áp dụng.

Phần cần được giải thích kỹ hơn còn nằm ở tình huống đông xe. Bộ Xây dựng đã đề cập việc tăng cường hướng dẫn kỹ năng duy trì khoảng cách trong điều kiện ùn tắc, thời tiết xấu hoặc phương tiện phía trước giảm tốc đột ngột, đồng thời nghiên cứu bổ sung nội dung này vào đào tạo lái xe.

Đó là phần kiến thức có giá trị lâu dài hơn việc ghi nhớ những vị trí được nêu trong một bản tin. Một tài xế hiểu cách xử lý khi phương tiện khác chen vào khoảng trống sẽ chủ động hơn người chỉ nhớ khoảng cách bằng con số nhưng lúng túng khi dòng xe biến động.

Việc hoàn thiện báo hiệu cần được đi cùng hướng dẫn cụ thể và thông tin triển khai rõ ràng. Khi người lái hiểu đúng điều phải làm và có điều kiện nhận biết trên đường, quy định mới có thể trở thành thói quen an toàn, thay vì chỉ tạo ra một đợt lo lắng về xử phạt.