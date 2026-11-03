77% khách Việt ưu tiên trải nghiệm ẩm thực khi du lịch

Thực khách tại tiệm bánh mì Nguyên Sinh Bistro (đường Trần Đình Xu, TP.HCM) - nơi nổi tiếng với món bánh mì chảo giá 345.000 đồng/phần đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Nhi.

Theo báo cáo Chỉ số Hạnh phúc khi du lịch (Travel Happiness Index) do Booking.com công bố ngày 29/10, 77% du khách Việt Nam ưu tiên đưa trải nghiệm thưởng thức ẩm thực địa phương cùng những hoạt động ý nghĩa khác vào lịch trình. Trong đó, 45% chắc chắn sẽ bổ sung hoạt động này, trong khi 32% có thể cân nhắc đưa vào chuyến đi.

Đáng chú ý, 28% người tham gia khảo sát cho biết thưởng thức ẩm thực tươi ngon là một trong những khoảnh khắc mang lại hạnh phúc nhất khi đi du lịch. Tỷ lệ này đứng sau hoạt động ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên (36%), nhưng cao hơn việc dành thời gian chất lượng bên những người đồng hành (24%).

Sự quan tâm đến ẩm thực còn thể hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Theo báo cáo, 32% du khách Việt Nam cho biết đặt chỗ trước tại nhà hàng hoặc các điểm tham quan là một trong những hoạt động họ thực hiện khi lên kế hoạch du lịch.

Hoạt động này nằm trong nhóm 5 việc làm mang lại niềm vui cho du khách trước chuyến đi, bên cạnh tìm kiếm hoạt động và trải nghiệm (39%), tìm hiểu về điểm đến (35%), xem nội dung giới thiệu về điểm đến (35%) và đặt chỗ lưu trú (31%).

Phở bò được phục vụ tại quán phở Phở Cồ truyền thống, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài ẩm thực, báo cáo cũng ghi nhận những thay đổi trong cách người Việt nhìn nhận giá trị của một chuyến đi. Có 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với những cảm xúc tích cực; 92% cho biết việc có một chuyến đi để mong chờ giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn. Đặc biệt, 71% nhận định cảm giác háo hức trước chuyến đi giúp họ dễ dàng vượt qua áp lực trong cuộc sống thường ngày.

Du khách cũng có xu hướng ưu tiên những hành trình mang lại thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm ý nghĩa. Có 74% sẵn sàng kéo dài chuyến đi để thư giãn, nạp lại năng lượng và tận hưởng điểm đến.

Tuy nhiên, chi phí gia tăng hoặc lạm phát tại điểm đến vẫn là mối bận tâm lớn nhất, được 33% người tham gia khảo sát đề cập. Thời tiết cực đoan (32%) và rủi ro về sức khỏe, tiêu chuẩn vệ sinh (31%) cũng ảnh hưởng đến quyết định du lịch.

Báo cáo Travel Happiness Index được xây dựng dựa trên ý kiến của hơn 10.000 du khách tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trong đó có Việt Nam, nhằm tìm hiểu những yếu tố cảm xúc, tài chính và xã hội tác động đến quyết định du lịch.