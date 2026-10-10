76 tác phẩm nhiếp ảnh kể câu chuyện về Hà Nội và vẻ đẹp đất nước

Ngày 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 năm 2026.

Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 - 2026. Ảnh: Thụy Du

Triển lãm gồm hai chủ đề: “Hà Nội - Nhịp sống mới” và “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, mang đến những góc nhìn đa dạng về sự phát triển của Thủ đô cũng như cảnh sắc, đời sống và văn hóa tại nhiều vùng miền.

Theo Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Nguyễn Văn Toản, hoạt động này là dịp để công chúng nhìn lại hành trình phát triển của Hà Nội, cảm nhận những chuyển động của cuộc sống đương đại, đồng thời khám phá vẻ đẹp phong phú của đất nước và con người Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm năm nay thu hút 1.183 tác phẩm của 227 tác giả. Trong đó, chủ đề “Hà Nội - Nhịp sống mới” nhận được 593 tác phẩm; chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” có 590 tác phẩm. Qua quá trình tuyển chọn, 76 tác phẩm được lựa chọn trưng bày, gồm 33 tác phẩm về Hà Nội và 43 tác phẩm về các vùng miền trong cả nước.

Ở chủ đề “Hà Nội - Nhịp sống mới”, các tác phẩm tập trung phản ánh diện mạo đô thị đang đổi thay với những tuyến đường, công trình, khu đô thị và hệ thống giao thông hiện đại. Bên cạnh đó, những hình ảnh quen thuộc như hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, mái ngói rêu phong, hàng cây, gánh hàng rong, tà áo dài hay nhịp sinh hoạt đời thường vẫn được các nghệ sĩ lưu giữ.

Sự đan xen giữa nét xưa và hơi thở hiện đại giúp Hà Nội hiện lên vừa gần gũi, trầm lắng, vừa năng động trong quá trình phát triển.

Trong 33 tác phẩm thuộc chủ đề này, ban tổ chức trao giải cho 11 tác phẩm, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Công viên Mễ Trì chiều chủ nhật” của tác giả Ngô Thị Bích Hằng.

Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm “Hà Nội phát triển đô thị xanh hiện đại” của Nguyễn Đức Toàn và “Đập tràn đầu tiên điều tiết nước trên sông Tô Lịch” của Lê Phú Sơn.

Với chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, người xem được dẫn dắt qua nhiều vùng đất, từ ruộng bậc thang và những bản làng miền núi phía Bắc đến miền Trung nắng gió, Tây Nguyên hùng vĩ, miền Tây sông nước và những đô thị sôi động.

Du khách thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Hình ảnh người lao động trên đồng ruộng, trên biển; những phiên chợ vùng cao, lễ hội truyền thống, nếp nhà, làng quê và khoảnh khắc sinh hoạt đời thường đã tạo nên bức tranh đa sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam.

Chủ đề này cũng có 11 tác phẩm đoạt giải. Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Chiều trên đỉnh biên cương Bình Liêu” của Nguyễn Văn Nghiệp. Hai giải Nhì thuộc về “Mùa hoa sưa trắng” của Nguyễn Thị Minh Hải và “Bay lên cùng gió trên bầu trời Đà Nẵng” của Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 19/10, tại Không gian vườn hoa Hàng Trống, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm (số 42 Nhà Chung, Hà Nội).