76 năm Ngày giải phóng Lào Cai: Hào khí từ quê hương cách mạng

Ký ức từ một cuộc trở về

Có những cuộc trở về không chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ, mà còn đánh thức ký ức về một thời kỳ lịch sử. Câu chuyện về liệt sĩ Phan Văn Ngân là một cuộc trở về như thế.

Liệt sĩ Phan Văn Ngân, sinh năm 1917, tại Cam Đường, hy sinh tháng 7/1949 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Suốt hơn 70 năm qua, phần mộ của liệt sĩ tại thôn Tả Phời, xã Hợp Thành, luôn được gia đình, dòng họ cùng người dân trong thôn chăm sóc. Hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc, đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Với ông Phan Văn Tư, sự hy sinh của thế hệ đi trước là niềm tự hào, động lực để các thế hệ trong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với ông Phan Văn Tư, ở tổ 29, phường Cam Đường, là cháu của liệt sĩ Phan Văn Ngân, sự hy sinh của những người đi trước đã trở thành niềm tự hào và là động lực để các thế hệ trong gia đình tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương.

“Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, có 3 người tham gia kháng chiến, 2 người là liệt sĩ. Chúng tôi tiếp nối truyền thống ấy, luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước”, ông Tư chia sẻ.

Cuộc trở về của liệt sĩ Phan Vân Ngân, gợi nhớ đến những câu chuyện chung của vùng đất Cam Đường - nơi từng là căn cứ cách mạng, nơi tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh được hun đúc trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Trong những năm tháng kháng chiến, giữa vòng vây và sự đàn áp của kẻ thù, người dân nơi đây đã không quản hiểm nguy, một lòng nuôi giấu, chở che cán bộ, bộ đội, góp sức cùng cách mạng giải phóng quê hương.

Năm 1947, sau khi chiếm được Lào Cai, thực dân Pháp ráo riết thiết lập bộ máy thống trị, tăng cường áp bức, bóc lột Nhân dân, nhưng sự đàn áp của kẻ thù không thể khuất phục ý chí đấu tranh của đồng bào các dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng từng bước được củng cố và phát triển. Cam Đường trở thành một trong những địa bàn quan trọng của phong trào kháng chiến, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên tại Lào Cai vào năm 1948.

Vùng đất Cam Đường từng là căn cứ cách mạng, nơi tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh được hun đúc trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Từ những cơ sở cách mạng được gây dựng, phong trào đấu tranh ngày càng lan rộng. Tháng 9/1950, quân và dân Lào Cai phối hợp với bộ đội chủ lực tham gia Chiến dịch Biên giới, kiên cường chiến đấu, từng bước giải phóng các địa phương trong tỉnh.

Đến ngày 1/11/1950, thị xã Lào Cai và Cam Đường được hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Lê Hồng Phong II kết thúc thắng lợi, mở ra trang sử mới cho quê hương. Trong niềm vui chiến thắng, Nhân dân ùa ra đường đón chào bộ đội; cờ hoa, biểu ngữ rực đỏ khắp phố phường.

Bà Hoàng Thị Hoa vẫn nhớ những ngày cùng bà con nuôi giấu, chở che cán bộ, bộ đội, góp sức giải phóng quê hương.

Những ngày tháng gian khó mà hào hùng ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người từng trải qua chiến tranh.

Bà Hoàng Thị Hoa, tổ 29, phường Cam Đường, năm nay đã 96 tuổi, vẫn nhớ những ngày cùng bà con giã gạo, nấu cơm, tiếp tế cho cán bộ hoạt động trong rừng.

Lời kể mộc mạc của người phụ nữ đã đi qua gần một thế kỷ giúp tái hiện một phần cuộc sống của người dân Cam Đường trong những năm tháng kháng chiến. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân Lào Cai trong hành trình đấu tranh giải phóng quê hương.

Trao truyền ngọn lửa cách mạng

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

76 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị được hun đúc trong những năm tháng đấu tranh cách mạng vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Với những người lính từng trải qua chiến tranh, ký ức về đồng đội, về những năm tháng chiến đấu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, của đồng đội luôn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước hôm nay và mai sau.

Ông Nguyễn Văn Ánh - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 29, phường Cam Đường cho biết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh hôm nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở, đồng thời tích cực giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

“Là cựu chiến binh, chúng tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng và chính quyền ở cơ sở. Chúng tôi muốn giáo dục thế hệ trẻ để các cháu xây dựng niềm tin, tinh thần yêu nước, hiểu được ông cha đã hy sinh xương máu như thế nào vì hòa bình, độc lập hôm nay”, ông Ánh khẳng định.

Việc trao truyền truyền thống cách mạng không chỉ là kể lại những câu chuyện của quá khứ, tổ chức các hoạt động tri ân, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập và nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Lịch sử chỉ thực sự có sức sống khi những bài học từ quá khứ được tiếp nối bằng niềm tin, ý chí và những hành động thiết thực trong hiện tại.

Từ những câu chuyện về người đã ngã xuống, những ký ức của người từng đi qua chiến tranh đến sự tiếp nối của các thế hệ hôm nay, truyền thống cách mạng đang được gìn giữ bằng nhiều cách làm thiết thực. Đó là nền tảng tinh thần để mỗi người thêm tự hào về quê hương, thêm ý thức trách nhiệm trong lao động, học tập và cống hiến.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Vùng quê cách mạng hôm nay đang đổi thay từng ngày. Những tuyến đường được mở rộng, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Những đổi thay ấy là thành quả của quá trình lao động, dựng xây bền bỉ, đồng thời là sự tiếp nối xứng đáng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Cam Đường hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng, tỉnh Lào Cai tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trong giai đoạn mới, mỗi nhiệm vụ phát triển, mỗi công trình, mỗi phong trào thi đua được triển khai thực hiện đều góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Hạ tầng cơ sở của Lào Cai ngày càng hoàn thiện.

Kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lào Cai là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh gian khổ, vẻ vang của quê hương; tri ân những người đã cống hiến cả thanh xuân, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và thêm trân trọng giá trị của cuộc sống hôm nay.

Bản hùng ca chiến thắng ngày 1/11/1950 sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai vững bước trên hành trình phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc".