757.000 tỷ đồng chờ được khơi thông cho các dự án Đông Nam Bộ

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị. Ảnh: sbv.gov.vn

Nhu cầu vốn lớn, yêu cầu khơi thông nguồn lực

Tại hội nghị về khơi thông nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ ngày 23/10, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác liên quan đến các dự án, phương án kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng tại vùng Đông Nam Bộ ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, 15 dự án trọng điểm trong khu vực có nhu cầu vay vốn khoảng 757.000 tỷ đồng. Đây là quy mô vốn lớn, phản ánh nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics quan trọng của cả nước, Đông Nam Bộ có nhu cầu đầu tư lớn vào hạ tầng giao thông kết nối, năng lượng, khu công nghiệp và các dự án đô thị.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn cao không đồng nghĩa với khả năng giải ngân tương ứng.

Đối với các dự án quy mô lớn, quá trình tiếp cận tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính pháp lý của dự án, phương án tài chính, năng lực của chủ đầu tư, khả năng tạo dòng tiền và cơ chế phân bổ rủi ro.

Tại hội nghị, cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai và phương án tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng hồ sơ của doanh nghiệp để cải thiện khả năng tiếp cận vốn.

Việc các ngân hàng và doanh nghiệp trao 18 thỏa thuận hợp tác là tín hiệu tích cực về kết nối nhu cầu vốn với khả năng cung ứng tín dụng.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ thỏa thuận hợp tác với hợp đồng tín dụng đã ký kết và khoản vốn thực tế được giải ngân. Hiệu quả của hoạt động kết nối chỉ có thể đánh giá đầy đủ khi các dự án đáp ứng điều kiện vay vốn và nguồn vốn được đưa vào sử dụng.

15 dự án trọng điểm tại Đông Nam Bộ có nhu cầu vay vốn khoảng 757.000 tỷ đồng, đặt ra bài toán lớn về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính. (Ảnh minh họa)

Tháo gỡ pháp lý để dòng vốn đến đúng dự án

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với việc huy động vốn cho các dự án trọng điểm là bảo đảm sự đồng bộ giữa chính sách tín dụng và tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đối với ngân hàng thương mại, hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống và kiểm soát rủi ro. Việc đáp ứng nhu cầu vốn lớn của các dự án dài hạn vì vậy cần gắn với khả năng cân đối nguồn vốn, thời hạn cho vay và phương án thu hồi nợ.

Trong khi đó, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, minh bạch thông tin và xây dựng phương án đầu tư có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Đối với các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và khu công nghiệp, thời gian đầu tư thường kéo dài, quy mô vốn lớn, khả năng hoàn vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, cùng với nguồn vốn tín dụng, cần phát huy vai trò của các kênh huy động vốn trung và dài hạn như thị trường trái phiếu, quỹ đầu tư, hợp tác công – tư và nguồn vốn từ các định chế tài chính trong nước, quốc tế.

Nhu cầu vay vốn 757.000 tỷ đồng cho 15 dự án trọng điểm Đông Nam Bộ cho thấy quy mô nguồn lực cần huy động trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, con số này mới phản ánh nhu cầu vốn, chưa phải giá trị tín dụng đã được phê duyệt hoặc giải ngân.