750 mã giảm giá trong tháng 10, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 17.000 tỷ đồng

Sau tháng 9 kém sôi động, thị trường bước sang tháng 10 với dòng tiền vẫn thận trọng. VN-Index có những nhịp hồi đan xen, đáng chú ý là phiên tăng gần 47 điểm ngày 21/10, nhưng không đủ đảo ngược xu hướng chung.

Chỉ số kết tháng tại 1.741,62 điểm, giảm 1,5% so với cuối tháng 9 và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Trong tháng, VN-Index có lúc lùi về 1.677 điểm trước khi hồi phục, với biên độ dao động hơn 100 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý. Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE chỉ khoảng 15.600 tỷ đồng/phiên, giảm gần 5% so với tháng 9 và là tháng thứ ba liên tiếp đi xuống. So với mức hơn 17.300 tỷ đồng/phiên của tháng 8, mặt bằng giao dịch đã thu hẹp khoảng 10%.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng rõ về phía tiêu cực. Toàn thị trường ghi nhận 750 mã giảm giá, so với 491 mã tăng, tức số cổ phiếu đi xuống nhiều hơn khoảng 1,5 lần số mã tăng.

Trong nhóm giảm sâu, KOS trở thành trường hợp nổi bật khi giảm sàn liên tục từ ngày 21/9 đến 29/10, tương ứng 29 phiên. Riêng trong tháng 10, thị giá mã này mất khoảng 76%. Đến phiên cuối tháng, KOS bất ngờ đảo chiều sau khi lượng lớn cổ phiếu được hấp thụ tại giá sàn.

PNJ cũng trải qua nhịp giảm mạnh, mất hơn 40% trong tháng. Cổ phiếu doanh nghiệp chuyên bán lẻ trang sức rơi về vùng thấp nhất kể từ năm 2017.

Trong khi đó, phần lớn các mã đứng đầu hai chiều tăng, giảm của toàn thị trường vẫn là những cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Dòng vốn ngoại tiếp tục tạo áp lực. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 17.600 tỷ đồng trên toàn thị trường trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức hơn 4.300 tỷ đồng của tháng 9. Trong tháng, khối này cũng trải chỉ mua ròng vào hai phiên 21-22/10.

Tuy nhiên, con số bán ròng tháng 10 chịu ảnh hưởng lớn từ một số giao dịch đặc thù. Riêng MCH bị bán ròng khoảng 9.600 tỷ đồng, phần lớn qua thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, MSR được mua ròng hơn 6.400 tỷ đồng, cũng gắn đáng kể với giao dịch thỏa thuận. Vì vậy, mức bán ròng chung chưa phản ánh hoàn toàn cường độ rút vốn qua khớp lệnh.

Trái chiều với khối ngoại, tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 1.600 tỷ đồng trên HOSE, tính đến ngày 29/10. Riêng nhóm VN30 được mua ròng khoảng 2.570 tỷ đồng. VPB tiếp tục là tâm điểm với giá trị mua ròng gần 1.940 tỷ đồng, kế đến là HDB hơn 1.260 tỷ đồng.

Tháng 10 vì vậy không chỉ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp của VN-Index, mà còn cho thấy thanh khoản tiếp tục thu hẹp, độ rộng nghiêng về bên bán và những diễn biến bất thường ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Infographic dưới đây phác họa rõ hơn các chuyển động đáng chú ý của thị trường trong tháng qua.

Đồ hoạ: Xuân Hưng