Ngày 21-11, tại thôn Valy, Đảng bộ xã Cam Hiệp tổng kết và trao giải cầu lông truyền thống lần thứ nhất năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11, thu hút 75 vận động viên đến từ 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm các thôn, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Vận động viên tranh tài ở nội dung đơn nam.

Tại giải, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha cầu đẹp mắt. Không khí thi đấu sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của lãnh đạo và người dân địa phương đã góp phần tạo nên ngày hội thể thao vui tươi, đoàn kết.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên và đôi vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở 4 nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Thông qua giải đấu, xã Cam Hiệp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

MÃ PHƯƠNG