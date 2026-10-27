75 tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám khảo chủ trì hội nghị.

Cuộc thi được phát động từ ngày 15/7 đến hết ngày 1/10/2026, thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả từ các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; cộng tác viên, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú các báo, tạp chí Trung ương tại Phú Thọ, cùng các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc nhiều loại hình báo chí, phản ánh các mặt công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 75 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo, gồm 16 tác phẩm phát thanh, 17 tác phẩm truyền hình, 17 tác phẩm báo in và 25 tác phẩm báo điện tử.

Đại diện các tiểu ban giám khảo phát biểu tại hội nghị.

Tại vòng chung khảo, các tác phẩm được đánh giá trên cơ sở chất lượng nội dung, tính phát hiện, sức lan tỏa và hiệu quả tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Hội đồng giám khảo lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để trao 29 giải (A, B, C, Khuyến khích) ở các loại hình báo chí.

Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả và những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành, Tạp chí Cộng sản chia sẻ kinh nghiệm tại tọa đàm.

Cùng ngày, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Tọa đàm “Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao viết về xây dựng Đảng”, với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành, Tạp chí Cộng sản.

Tại tọa đàm, các tác giả được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng lựa chọn đề tài, triển khai nội dung và đổi mới cách thể hiện tác phẩm báo chí.

Đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại tọa đàm.

Diễn giả nhấn mạnh, để có tác phẩm chất lượng cao, người làm báo cần chú trọng xây dựng tiêu đề, lựa chọn nhân vật, khai thác những câu chuyện thực tiễn và tìm tòi cách thể hiện sáng tạo nhằm tăng tính hấp dẫn, chiều sâu và sức lan tỏa của tác phẩm. Qua đó, giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ tác giả có thêm kinh nghiệm, phương pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.