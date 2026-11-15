75 tác phẩm văn học, nghệ thuật về Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông

Đại biểu tham dự lễ bế mạc

Tham dự lễ bế mạc có bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 25 văn nghệ sĩ đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn.

Trong thời gian ngắn, các văn nghệ sĩ đã đi thực tế tại nhiều điểm di sản thuộc địa bàn các xã Nam Đà, Krông Nô, Nâm Nung và Quảng Phú như hệ thống hang động núi lửa Krông Nô, thác Dray Sáp cùng các bon, làng, bản của đồng bào dân tộc M’nông, Tày, Nùng, Thái.

Vượt qua địa hình hiểm trở, di chuyển quãng đường hơn 10 km, các văn nghệ sĩ đã khám phá các hang động núi lửa C8, C9 và C2. Đây là những hang động có giá trị di sản, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả của trại viết

Đáng chú ý, tại thôn Nam Tân, xã Nam Đà, các văn nghệ sĩ tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày, Nùng di cư từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào lập nghiệp. Tại bon Ja Rá, xã Nâm Nung, các tác giả có dịp tiếp cận không gian văn hóa cồng chiêng của người M’nông. Những nét sinh hoạt, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa được tìm hiểu, ghi nhận qua chuyến đi đã mang đến góc nhìn đa chiều, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp các tác phẩm khắc họa vùng di sản không chỉ qua vẻ đẹp cảnh quan mà còn từ chiều sâu đời sống văn hóa, con người.

Nhạc sĩ Cao Nguyên bày tỏ cảm xúc từ chuyến thâm nhập thực tế tại Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông

Từ xúc cảm về thiên nhiên, con người, 25 tác giả đã cho ra đời 75 tác phẩm, gồm 7 ký văn học, truyện ngắn, ghi chép, tản văn; 9 tranh, tượng; 10 bài thơ; 45 ảnh nghệ thuật; 3 bài hát và 1 nghiên cứu lý luận phê bình.

Trao bản thảo thu được từ trại sáng tác cho Ban Tổ chức

Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông được UNESCO công nhận năm 2020, có diện tích khoảng 4.760 km², trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Với hệ thống di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa phong phú, nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Hiện địa phương đang chuẩn bị các điều kiện cho kỳ tái thẩm định lần thứ 2, dự kiến diễn ra vào tháng 6 - 7/2027.

Nhà văn Đặng Bá Canh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho 3 đoàn văn nghệ sĩ Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn phối hợp làm nên thành công của trại viết

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định giá trị của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; đồng thời ghi nhận những thành quả lao động, sáng tạo của các văn nghệ sĩ đến từ 4 tỉnh tham gia trại sáng tác. Bà mong muốn các tác phẩm sau trại viết sớm đi vào đời sống, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Hà Thị Hạnh cũng đề nghị các hội văn học nghệ thuật tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ đi thực tế, tìm hiểu sâu hơn về các giá trị di sản, đời sống văn hóa và con người tại vùng công viên địa chất. Từ đó, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Nhiều tác phẩm chất lượng cao đã được trình diễn tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, các tác phẩm đã được trình diễn, trình chiếu càng cho thấy văn học nghệ thuật về công viên địa chất có ý nghĩa thiết thực trong giới thiệu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và quảng bá điểm đến.

Hội Văn học Nghệ thuật của 4 tỉnh có công viên địa chất toàn cầu ký kết chương trình phối hợp sáng tạo, tuyên truyền, quảng bá di sản qua tác phẩm văn học, nghệ thuật

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật 4 tỉnh Lâm Đồng, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thông qua văn học nghệ thuật về các công viên địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung phối hợp tập trung vào tổ chức đi thực tế sáng tác, trao đổi chuyên môn, vận động sáng tác, xuất bản, triển lãm, truyền thông và quảng bá tác phẩm.

Hội Văn học Nghệ thuật của 4 tỉnh có công viên địa chất toàn cầu ký kết chương trình phối hợp sáng tạo, tuyên truyền, quảng bá di sản qua tác phẩm văn học, nghệ thuật

Qua chương trình phối hợp, các hội hướng đến giới thiệu những giá trị đặc trưng của Công viên Địa chất Đắk Nông, Cao nguyên đá Đồng Văn, Non nước Cao Bằng và Công viên Địa chất Lạng Sơn đến công chúng trong nước, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để tăng cường giao lưu nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác giữa văn nghệ sĩ các tỉnh. Qua đó gắn hoạt động sáng tạo với nhiệm vụ bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững.