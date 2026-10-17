75 năm xây dựng và phát triển của Khoa Hóa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể Khoa Hóa học. (Ảnh: THANH TÙNG)

Ngày 17/10, Khoa Hóa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập (1951-2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Được hình thành cùng với sự ra đời của Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường đại học Sư phạm Hà Nội) ngày 11/10/1951, Khoa Hóa học đã trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, khoa từng bước mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thiện tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, đóng góp nguồn nhân lực cho các trường phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh lịch sử phát triển của Khoa Hóa học gắn liền với hành trình xây dựng, trưởng thành của Nhà trường. Những thành quả đạt được là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, các thế hệ cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh là lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa giá trị, bản sắc và uy tín của Khoa, nhà trường. Ông mong muốn mối liên hệ giữa người học các thế hệ với Khoa và nhà trường tiếp tục được duy trì, củng cố, tạo nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng cách tri ân thiết thực nhất đối với thế hệ đi trước là tiếp tục vun đắp những thành quả đã có, nâng cao giá trị các nền tảng được trao truyền, đồng thời chủ động đổi mới và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong bối cảnh giáo dục đại học có nhiều thay đổi.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hóa học nhấn mạnh, sau 75 năm xây dựng và phát triển, Khoa trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực hóa học, khoa học giáo dục và công nghệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hóa học trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: THANH TÙNG)

Hiện nay, Khoa Hóa học có 47 cán bộ, trong đó có 3 Giáo sư, 15 Phó Giáo sư và 19 Tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên được đào tạo tại nhiều quốc gia có nền khoa học tiên tiến, đồng thời tham gia xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa phổ thông và bồi dưỡng giáo viên Hóa học trên cả nước.

Cùng với phát triển đội ngũ, Khoa chú trọng hiện đại hóa cơ sở vật chất, phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Hiện Khoa quản lý 24 phòng thí nghiệm giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu, với hệ thống thiết bị phân tích hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực hành của người học và triển khai các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp bộ cũng như hợp tác quốc tế.

Trong đào tạo, Khoa đang triển khai 5 chương trình cử nhân, 7 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ. Đáng chú ý, chương trình thạc sĩ Hóa vô cơ và Vật liệu y sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là chương trình thạc sĩ tài năng gắn với STEM.

Nhiều cá nhân được vinh danh, khen thưởng (Ảnh: THANH TÙNG)

Đến nay, Khoa đã đào tạo hơn 13.000 cử nhân, 2.500 thạc sĩ và 180 tiến sĩ. Quy mô đào tạo hiện tại gồm 1.008 sinh viên đại học, 200 học viên cao học và 40 nghiên cứu sinh. Những con số này cho thấy đóng góp của Khoa trong phát triển đội ngũ giáo viên và nhân lực chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa học.

Trong nghiên cứu khoa học, Khoa Hóa học là một trong những đơn vị có số lượng và chất lượng công bố khoa học nổi bật của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Đến nay, Khoa đã công bố khoảng 3.400 bài báo khoa học, chủ trì 260 đề tài, dự án; đồng thời là đơn vị đầu tiên của trường sở hữu bằng sáng chế.

Đội ngũ giảng viên của Khoa còn tham gia huấn luyện các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học quốc tế, góp phần đào tạo học sinh năng khiếu và phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hóa học, bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Khoa Hóa học xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và xây dựng môi trường học thuật hiện đại. Qua đó, khoa hướng tới giữ vững vị thế trong đào tạo giáo viên hóa học, phát triển chuyên gia nghiên cứu và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Hóa học tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ. (Ảnh: THANH TÙNG)

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và các cá nhân thuộc Khoa Hóa học nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Khoa Hóa học tổ chức tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp, tâm huyết và trách nhiệm của các nhà giáo trong hành trình xây dựng, phát triển Khoa.