75 năm vững bước dưới cờ Đảng, nâng tầm vị thế trong đào tạo cán bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go và quyết liệt nhất, để phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, củng cố, giữ vững quyết tâm chiến đấu cho Quân đội, tháng 7-1951, Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam-tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay, chính thức được thành lập. Sự ra đời của nhà trường thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) về xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong điều kiện chiến tranh cách mạng. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhà trường và làm Giám đốc đầu tiên của Học viện. Ngày 25-10-1951, tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà trường, Người đã căn dặn cán bộ, giảng viên, học viên về những vấn đề cơ bản của cuộc kháng chiến, về học tập chính trị và quân sự, về trách nhiệm của người cán bộ và mối quan hệ giữa chính trị với quân sự. Người chỉ rõ: “Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự. Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. Đã là Quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng”. Lời Bác dạy đã đặt nền móng cho quan điểm đào tạo cán bộ chính trị và trở thành tư tưởng xuyên suốt trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị suốt 75 năm qua.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (1951-2026)”, ngày 15-10-2026. Ảnh: DUY HƯNG

Lịch sử phát triển của Học viện Chính trị gắn liền với sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện phương châm “nhà trường gắn liền với chiến trường”, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã lên đường ra mặt trận. Hàng nghìn cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cấp tốc đã được điều động về các đơn vị, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, giữ vững ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội, góp phần cùng toàn quân và cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi dân tộc bước vào cuộc đụng đầu lịch sử khốc liệt nhất, hơn 16.000 cán bộ chính trị được đào tạo từ Học viện, đặc biệt là đội ngũ chính ủy, chính trị viên đã tỏa đi khắp chiến trường, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, củng cố niềm tin, giữ vững ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội. Nhiều đồng chí đã tiên phong giương cao ngọn cờ của Đảng, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bộ đội, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện có sự đổi mới, phát triển trên nhiều phương diện. Từ năm 1986 đến nay, Học viện đã đào tạo được khoảng 50.000 cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo được hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ cho các nhà trường Quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 2015 đến nay, Học viện đã xác nhận, hoàn chỉnh và đào tạo cao cấp lý luận chính trị khoảng 10.000 cán bộ Quân đội; đào tạo, bồi dưỡng cho gần 1.500 cán bộ chính trị cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 2 cho 142 khóa với hơn 7.000 cán bộ cấp cục, vụ, viện của các ban, bộ, ngành Trung ương, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Học viện trong đào tạo cán bộ.

Hàng nghìn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên được đào tạo tại Học viện đã phát triển thành những cán bộ cao cấp, có gần 1.000 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng, nhiều đồng chí giữ cương vị, trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; có những đóng góp to lớn trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng... Với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trên chặng đường truyền thống 75 năm vững bước dưới cờ Đảng, Học viện Chính trị hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị trong chuyến về nguồn tại Thái Nguyên, ngày 3-10-2026. Ảnh: DUY HƯNG

Học viện Chính trị tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: DUY HƯNG

Bước vào kỷ nguyên mới, nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, Học viện Chính trị tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quyết sách chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo; đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Học viện đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, từ đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung đến phương pháp dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tư duy lãnh đạo, năng lực chủ trì về chính trị và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho học viên gắn với chuẩn đầu ra từng đối tượng đào tạo. Hoàn thiện các chương trình đào tạo kết hợp; nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết đào tạo; thực hiện thực chất phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành có phẩm chất, năng lực tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu.

Quan tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới gắn với phát huy, lan tỏa phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chủ động làm tốt công tác nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng; kiên quyết khắc phục biểu hiện trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại đổi mới. Ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thông minh, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tạo nền tảng vững chắc để Học viện Chính trị phát triển ngang tầm nhiệm vụ, nâng tầm vị thế, uy tín trong đào tạo cán bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân và niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.