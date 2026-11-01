75 năm Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Vị thế hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu toán học

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa Toán-Tin góp mặt tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Khoa. Ảnh: SĐ

Trong diễn văn khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Hoàng Long, Trưởng Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ôn lại hành trình 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Khoa.

Năm 1951, những lớp học đầu tiên của Ban Toán-Lý được hình thành. Từ những nền móng ban đầu, qua nhiều lần tổ chức, nhập, tách và đổi tên, Khoa Toán-Tin từng bước trưởng thành, trở thành một trong những cơ sở hàng đầu của cả nước về đào tạo giáo viên toán, đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu toán học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Hoàng Long, Trưởng Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: SĐ

Lịch sử của Khoa gắn liền với những tên tuổi lớn của nền toán học và giáo dục Việt Nam như các Giáo sư: Lê Văn Thiêm, Nguyễn Cảnh Toàn, Ngô Thúc Lanh, Đoàn Quỳnh, Hoàng Xuân Sính và nhiều nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu khác.

Trong những năm tháng chiến tranh, dù phải nhiều lần sơ tán, thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy, các thầy cô vẫn giữ vững lớp học, duy trì hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Khoa đã hình thành Tổ Phổ thông Chuyên Toán, Bộ môn Tin học và nhiều đơn vị sau này phát triển thành những cơ sở có vị thế riêng.

Từ mái nhà này, hàng vạn người học đã trưởng thành. Ở bậc sau đại học, Khoa đã đào tạo hơn 2.200 thạc sĩ và hơn 200 tiến sĩ.

Các chương trình đào tạo của Khoa không ngừng được đổi mới. Đào tạo tại Khoa luôn gắn chặt với nghiên cứu khoa học. Những hướng nghiên cứu được vun đắp, phát triển qua nhiều thế hệ, từ Đại số và Lý thuyết số, Giải tích, Hình học và Tôpô, Phương trình vi tích phân, Xác suất -Thống kê, Lý luận và Phương pháp dạy học Toán; đến Khoa học dữ liệu, Toán học tính toán và các nghiên cứu liên ngành.

Các nhóm nghiên cứu của Khoa duy trì hoạt động seminar thường xuyên, thực hiện nhiều đề tài khoa học, công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế có uy tín và phát triển quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước. Những kết quả đó khẳng định vị thế của Khoa Toán-Tin là một trong những đơn vị có chất lượng hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu toán học.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Hoàng Long, trong giai đoạn phát triển mới, Khoa Toán-Tin tiếp tục khẳng định và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên toán; đổi mới các chương trình đào tạo Toán học, phát triển ngành Khoa học dữ liệu, mở rộng các chương trình liên ngành và tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Cùng với đó, Khoa tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao chất lượng công bố quốc tế, tăng cường hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu; xây dựng một môi trường học thuật cởi mở, nhân văn và sáng tạo để tiếp tục là một trung tâm hàng đầu về đào tạo giáo viên toán và nghiên cứu toán học; một địa chỉ có uy tín về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng toán học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chúc mừng Khoa Toán-Tin nhân dấu mốc 75 năm thành lập. Ảnh: SĐ

Chúc mừng thành tựu của Khoa Toán-Tin qua hành trình 75 năm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, kỳ vọng lớn nhất của nhà trường là Khoa Toán - Tin sẽ trở thành một trung tâm xuất sắc về đào tạo toán học và công nghệ thông tin tiệm cận trình độ thế giới. Đó là sứ mệnh, là trách nhiệm của Khoa và để đạt được điều đó cũng chính là lời tri ân của thế hôm hôm nay gửi tới các thầy cô đi trước.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao thưởng cho tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Toán-Tin. Ảnh: SĐ

Trong khuôn khổ buổi lễ, Khoa Toán-Tin nhận Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tập thể Khoa cùng 23 cá nhân được Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen. Đồng thời, Khoa tặng quà tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên lão thành của Khoa.