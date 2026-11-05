75 học viên được bồi dưỡng kiến thức về du lịch sinh thái năm 2026

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Lạng Sơn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch Mẫu Sơn và các điểm du lịch cộng đồng, nông nghiệp tại Bắc Sơn, Hữu Liên. Lớp bồi dưỡng là cơ hội cần thiết để đội ngũ làm du lịch cơ sở nâng cao năng lực, tháo gỡ vướng mắc thực tế để vận dụng hiệu quả vào công tác tham mưu, quản lý tại địa phương.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 2 ngày (từ 5 - 6/11), các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức chung về du lịch sinh thái; công tác quản lý nhà nước; kỹ năng quản lý, giám sát hoạt động tại điểm đến và định hướng phát triển bền vững.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Đồng thời, các học viên cũng được thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tế tại cơ sở, từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác tham mưu, quản lý và tổ chức hoạt động du lịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác du lịch cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân. Qua đó, góp phần đưa du lịch Xứ Lạng phát triển chất lượng, xanh và bền vững.