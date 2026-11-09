75 chiến sĩ huấn luyện tự vệ năm 2026

Đại biểu tham dự khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Đợt huấn luyện có sự tham gia của lực lượng tự vệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh.

Trong 7 ngày, với tổng thời lượng 56 giờ, các chiến sĩ được trang bị kiến thức chính trị, pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương; huấn luyện điều lệnh đội ngũ, trinh sát, phòng hóa, y tế và công tác hậu cần - kỹ thuật.

Đại diện các đơn vị Cụm Tự vệ số 3 ký giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tự vệ năm 2026.

Trọng tâm huấn luyện là nâng cao kỹ năng quân sự, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu; rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Các chiến sĩ được hướng dẫn thực hành quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí, trang bị theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với nhiệm vụ thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực rèn luyện, nắm vững nội dung lý thuyết và thực hành; chú trọng kỹ năng phối hợp, xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong quá trình huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2026.

Các đơn vị trong Cụm Tự vệ số 3 ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.