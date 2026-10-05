74 thí sinh tham gia hội thi điều dưỡng/kỹ thuật y

Với chủ đề “Nâng cao năng lực - Chuẩn hóa chuyên môn - Tận tâm chăm sóc”, 74 điều dưỡng/kỹ thuật y của bệnh viện trải qua 2 phần thi: Thực hành tay nghề và lý thuyết trắc nghiệm.

Điều dưỡng Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh tham gia thi thực hành tay nghề.

Tại phần thi thực hành tay nghề, các thí sinh thực hiện nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Qua từng nội dung thi, thí sinh được đánh giá về kiến thức, kỹ năng thực hành, việc tuân thủ quy trình chuyên môn, kiểm soát an toàn và tác phong nghề nghiệp.

Phần thi lý thuyết được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Google Forms với hệ thống câu hỏi tập trung vào kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các nội dung liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh.

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.