737 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND

Tối 22/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề Sóng bình yên – Kết nối vươn xa.

Liên hoan là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, là ngày hội của những người làm báo, làm truyền thông về đề tài an ninh, trật tự; là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo động lực sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan nhấn mạnh, Liên hoan lần thứ XV diễn ra trong bối cảnh báo chí, truyền thông đang chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới. Cùng với đó, chủ trương quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, đặt ra yêu cầu báo chí CAND phải tiếp tục đổi mới tư duy, mô hình tổ chức, phương thức sản xuất nội dung; tăng cường hội tụ giữa báo chí, truyền hình, phát thanh, điện ảnh và các nền tảng số; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của thông tin.

Người làm báo CAND càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn, tính chính xác của thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bí mật nhà nước; chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Liên hoan diễn ra từ 22-27/10.

Qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô và chất lượng. Nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh sinh động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Liên hoan lần này diễn ra từ ngày 22-27/10 tại Hà Nội, ban tổ chức đã nhận được 737 tác phẩm dự thi đến từ 56 đơn vị, đem đến những góc nhìn sâu sắc, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động chấm giải cho các tác phẩm xuất sắc đã phát sóng từ ngày 1/11/2024 đến trước ngày 15/9/2026, Liên hoan năm nay còn chuỗi hoạt động chuyên môn sôi nổi. Đáng chú ý là hai hội thảo chuyên đề về Dữ liệu công nghệ số - Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới và Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng, cùng các chương trình dâng hương, tham quan thực tế quy trình sản xuất truyền hình và sinh hoạt chính trị tại Ninh Bình.