734 người được cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm học 2025 - 2026

Bên cạnh đó, năm 2025, chương trình học bổng JDS của Nhật Bản có 30 người trúng tuyển, gồm 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 25 học viên thạc sĩ; chương trình Australia Awards (Aus4Skills) có 30 người tham gia.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ ở ĐHQG TP. HCM.

Đề án 89 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/1/2019, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học, giai đoạn 2019 - 2030.

Theo tính toán của Bộ GD - ĐT, trong 10 năm, giáo dục đại học Việt Nam cần đào tạo khoảng 7.300 giảng viên trình độ tiến sĩ và hơn 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trình độ thạc sĩ.

Năm học 2023 - 2024, các cơ sở đào tạo thực hiện 3.376/7.158 chỉ tiêu (đạt 47,16% kế hoạch); năm 2024 - 2025 đạt 4.077/7.068 chỉ tiêu (57,68%); năm 2025 - 2026 đạt 5.687/9.083 chỉ tiêu (62,61%). Như vậy, năm học gần nhất vẫn còn 3.396 chỉ tiêu tiến sĩ chưa tuyển được, chiếm 37,39%.