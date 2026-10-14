731 liệt sĩ trở về giữa hoa trắng và vòng tay của người dân TP.HCM

Người dân TP.HCM đứng dọc hai bên đường tiễn đưa 731 liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Hẹn ngày về

Duy Hiệu - Thảo Thu

Ảnh: Duy Hiệu - Hoài Bảo - Phương Lâm - Quỳnh Danh - Võ Kỳ - Trung Hiếu - Văn Trung

14/10/2026

Trong vòng tay đồng bào, đồng chí, hài cốt 731 liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, sau gần sáu thập kỷ nằm lại Công viên Lê Thị Riêng.

Sáng 14/10 là một buổi sáng đặc biệt với người dân TP.HCM. Từ sớm, hàng nghìn người dân trong trang phục chỉnh tề, mang theo nhành hoa trắng tới các tuyến đường nằm trên lộ trình của đoàn xe di quan các liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình).

Sau gần sáu thập kỷ nằm lại lòng đất Công viên Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ trong vòng tay đồng bào, đồng chí và nhân dân thành phố.

Đi giữa vòng tay nhân dân

Công viên Lê Thị Riêng sáng 14/10 trở thành điểm hội tụ của niềm tin và sự tri ân. Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt của 731 Anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang trọng để tiễn biệt những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ.

Tham dự lễ viếng, lễ truy điệu sáng nay có Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cầm trên tay nhành cúc trắng, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu (82 tuổi), từng tham gia chiến đấu tại Cục Hậu cần Miền, đứng lặng trước một tiểu quách chứa hài cốt liệt sĩ, được phủ lồng kính và Quốc kỳ. Mỗi lần nghe tin tìm thấy hài cốt đồng đội tại công viên, bà đều xúc động nghẹn ngào.

Lễ viếng, lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Hoài Bảo - Duy Hiệu.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM di chuyển trên quãng đường 26 km. Lực lượng chức năng được bố trí dọc hai bên đường, phối hợp điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện để người dân tiễn đưa các liệt sĩ. Ở một số điểm dọc tuyến đường đoàn xe di quách đi qua, hoa cúc trắng cùng nước uống miễn phí được chuẩn bị cho người dân.

Đoàn xe di quách hài cốt liệt sĩ di chuyển trên quãng đường 26 km từ Công viên Lê Thị Riêng tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Văn Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố, người dân đứng dọc các tuyến đường, mang theo những nhành hoa cúc trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, hương khói. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đoàn xe di quách.

"Những bông hoa này là tấm lòng thành kính, trân trọng và tinh khiết nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các Anh hùng liệt sĩ", bà Vũ Thị Minh Cái (85 tuổi, sống ở quận Tân Phú cũ) xúc động chia sẻ. Dù tuổi cao, chân đau, đi lại khó khăn, bà vẫn cố gắng có mặt từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ.

Dòng người nối dài tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Trung Hiếu - Phương Lâm.

Với nhiều người dân TP.HCM, được hòa vào dòng người đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ sáng 14/10 là điều thiêng liêng và đặc biệt. Trong khoảnh khắc tiễn biệt, sự hy sinh của các liệt sĩ không còn là câu chuyện của riêng quá khứ, mà hiện diện trong tình cảm chân thành của những người đang sống hôm nay.

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, từ 5h, trong không gian trang nghiêm ở nơi cử hành lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thực hiện nghi thức cầu nguyện để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước giờ tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, đông đảo đại biểu, người dân xếp hàng vào dâng hương trong không khí thành kính, xúc động.

Hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong quách phủ lồng kính và Quốc kỳ. Ảnh: Hoài Bảo.

Đoàn xe di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ở mỗi nơi đoàn xe đi qua, người dân giương cao những nhành hoa trắng như lời tri ân, tiễn biệt gửi đến các Anh hùng liệt sĩ.

Cờ đỏ và hoa trắng phủ kín hai bên đường trong giây phút đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Phương Lâm.

Nối dài hành trình tri ân

Trước cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), 300 học sinh cùng giáo viên, đại diện ban giám hiệu và Đoàn trường tập trung tại tuyến đường Điện Biên Phủ. Những lá cờ đỏ, nhành hoa trắng được thành kính dâng lên để tiễn đưa 731 liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh thân mình để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Thay vì tất bật với bài vở, không khí trong lớp học và sân trường ngày hôm nay trở nên lắng đọng hơn.

Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lực lượng chức năng có mặt từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Võ Kỳ.

Trong dòng người đưa tiễn các liệt sĩ, có nhiều cựu chiến binh, người lớn tuổi, cũng có đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên đến bày tỏ lòng thành kính, tri ân các thế hệ cha anh.

Tại đây, quá khứ và hiện tại đan xen, hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ cũng được tiếp nối qua các thế hệ. Những câu chuyện về sự hy sinh của thế hệ đi trước nhắc nhở người trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối những giá trị đáng tự hào của dân tộc.

Người dân tập trung hai bên đường trong không khí trật tự, trang nghiêm. Ảnh: Phương Lâm - Võ Kỳ - Trung Hiếu.

Có mặt từ sớm ở khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, nhiều thân nhân mang theo di ảnh, bằng Tổ quốc ghi công của các liệt sĩ cùng niềm tin trong số hài cốt được an táng hôm nay có người cha, người chú, người anh của mình.

"Sau từng ấy năm, hy vọng chúng tôi có thể đón anh về nhà", bà Mai Thị Phụng Kim (77 tuổi, phường Tân Phú) - em gái của liệt sĩ Lê Văn Đáo, hy sinh năm 1968 - xúc động chia sẻ.

Ở cạnh đó, bà Hiền Hạnh (phường Hiệp Bình) hy vọng trong số 731 hài cốt liệt sĩ được an táng hôm nay tại TP.HCM có hài cốt của bố chồng và chú chồng mình. Cả hai đều hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bà Hạnh càng hy vọng khi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng và xác định danh tính đầu tiên - đã được trở về với gia đình sau 58 năm.

Người dân hướng về đoàn xe đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Nghĩa Phạm.

Hình ảnh các linh cữu lần lượt được đưa đi trong sự trang nghiêm khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Những ánh mắt dõi theo và những giọt nước mắt rơi lặng lẽ là cách người dân gửi lời tiễn biệt đến những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dòng người nghẹn ngào, vẫy tay tiễn biệt khi đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua. Ảnh: Trung Hiếu.

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ di chuyển quãng đường 26 km. Ảnh: Văn Trung.

Sau khi đoàn xe về đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, buổi lễ an táng tại diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Từng khâu an táng đều được các chiến sĩ thực hiện cẩn trọng, tôn kính, "không để các Anh đau thêm lần nữa".

Gần 60 năm nằm dưới đất lạnh, hài cốt các liệt sĩ đã trở về trong vòng tay, hơi ấm của đồng bào.

Lực lượng chức năng hộ tống đoàn xe di quách hài cốt liệt sĩ tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Văn Trung.

Vào thắp hương cho các liệt sĩ sau lễ an táng, nhiều người đứng lặng trước những bia mộ được đánh số theo thứ tự được lực lượng chức năng tìm thấy, quy tập. Đằng sau mỗi tấm bia là một cái tên, một danh tính liệt sĩ chờ được tìm lại để trở về với gia đình, quê hương.

Với nhiều cựu chiến binh, cuộc tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ khép lại khi vẫn còn những người nằm xuống chưa được trở về. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi người đồng đội được đưa về đất mẹ là thêm một lời hẹn giữa những người từng vào sinh ra tử được thực hiện.

Một cựu chiến binh xúc động trước linh cữu các đồng đội. Mỗi tấm bia mộ được đánh số là một cái tên, một danh tính chờ được tìm lại. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày tới, hành trình xác định danh tính cho các liệt sĩ vẫn được tiếp nối. Với những người nằm xuống, không sự trở về nào là quá muộn và không có sự tri ân nào là đủ đầy.

Trích lời Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đọc tại Lễ viếng, truy điệu sáng 14/10: "Kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ".

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 13/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Duy Hiệu - Thảo Thu