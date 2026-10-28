73 nhà giáo CAND được đề nghị công nhận danh hiệu dạy giỏi cấp bộ

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Hội đồng xét danh hiệu dạy giỏi Bộ Công an đã tổ chức phiên họp xét công nhận đạt danh hiệu giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm 2026. Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm 2026 chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Cục Đào tạo đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm 2026. Hội đồng gồm 13 thành viên và tổ thư ký. Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo là Chủ tịch Hội đồng; Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo là Phó Chủ tịch Hội đồng; Đại tá Đặng Thị Thu Hương, Trưởng phòng Quản lý công tác dạy và học, Cục Đào tạo là Ủy viên thường trực…

Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Chủ tịch Hội đồng xét danh hiệu dạy giỏi cấp bộ năm 2026 chủ trì phiên họp.

Theo Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng, căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về dạy giỏi trong các trường CAND, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức xét, công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm 2026.

Theo đó, giảng viên các trường CAND có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 37 được Hội đồng xét, công nhận danh hiệu dạy giỏi cấp trường đề nghị Hội đồng xét, công nhận danh hiệu dạy giỏi Bộ Công an (gọi tắt là Hội đồng cấp bộ) xét công nhận danh hiệu dạy giỏi cấp bộ...

Các thành viên Hội đồng xét danh hiệu dạy giỏi cấp bộ năm 2026 phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng xét danh hiệu dạy giỏi cấp bộ đã đề nghị các thành viên trong hội đồng thảo luận trên tinh thần dân chủ, minh bạch; quá trình xét duyệt phải đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn được các giáo viên, giảng viên xứng đáng, đủ điều kiện được công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi...

Cũng tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả có 73 ứng viên được các thành viên Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn, đề nghị công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Công an năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp.

Đây là sự động viên khích lệ, ghi nhận kịp thời đóng góp của những nhà giáo tận tâm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND. Đồng thời, cũng là cơ sở để xét danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an đối với đội ngũ nhà giáo; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để giảng viên các học viện, trường CAND xét, bổ nhiệm các chức danh giảng dạy theo quy định.