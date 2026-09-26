73 người đăng ký hiến máu nhân đạo tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM)

Các bạn trẻ tham gia hiến máu nhân đạo tại thiền viện Quảng Đức

Sau gần 3 giờ, với sự tham gia của các Phật tử, thanh niên, chương trình đã thu được 65 đơn vị máu trên tổng số 73 người đến đăng ký tham gia.

Toàn bộ số máu tiếp nhận được chuyển tới Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cho công tác cứu giúp những bệnh nhân đang thiếu máu điều trị.