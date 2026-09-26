73 người đăng ký hiến máu nhân đạo tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM)
Tại Văn phòng II Trung ương - thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa, TP.HCM), sáng nay, 26-9, diễn ra chương trình hiến máu nhân đạo, do Văn phòng II Trung ương kết hợp Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức.
Sau gần 3 giờ, với sự tham gia của các Phật tử, thanh niên, chương trình đã thu được 65 đơn vị máu trên tổng số 73 người đến đăng ký tham gia.
Toàn bộ số máu tiếp nhận được chuyển tới Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy để phục vụ cho công tác cứu giúp những bệnh nhân đang thiếu máu điều trị.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/73-nguoi-dang-ky-hien-mau-nhan-dao-tai-thien-vien-quang-duc-tphcm-post81118.html