Cuộc thi lần thứ 15 thu hút 409 mô hình, sản phẩm dự thi, cao nhất từ trước đến nay, tăng 152 mô hình, sản phẩm so với năm 2025. Có 53/56 xã, phường, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Cao Bằng tham gia cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 họp chuẩn bị lễ tổng kết, trao giải. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('f478841fc448b48011e542b57b796700')

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực, gồm: 115 mô hình, sản phẩm đồ dùng dành cho học tập, 41 phần mềm tin học, 125 sản phẩm thân thiện với môi trường, 46 sản phẩm dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 82 giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Phần lớn mô hình, sản phẩm đều sử dụng vật liệu dễ kiếm, vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng trong học tập và đời sống.

Kết quả, có 73 mô hình, sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh, gồm: 2 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 49 giải khuyến khích. Ban Tổ chức lựa chọn 8 mô hình, sản phẩm đoạt giải cao tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên, rà soát công tác chuẩn bị lễ tổng kết, trao giải, thời gian, địa điểm, thành phần đại biểu, công tác hậu cần, văn nghệ chào mừng, trưng bày mô hình, sản phẩm dự thi, huy động nguồn lực xã hội hóa và công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xem xét các đề xuất khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai cuộc thi.

Dự kiến, lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 15 năm 2026 và phát động cuộc thi lần thứ 16 năm 2027 sẽ tổ chức ngày 22/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.