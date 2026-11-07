722 đề tài tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2026

Ngày 7/11, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

PGS.TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước, giáo dục đại học không chỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn phải là nơi khơi nguồn tri thức, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và hình thành năng lực nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ.

Theo PGS.TS Phạm Quang Hưng, giải thưởng cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ngày càng được quan tâm. Nhiều đề tài có tính thời sự, chuyên sâu, tiếp cận các lĩnh vực mới: như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu cá nhân, xử lý chất thải, nghiên cứu gene và robot.

PGS.TS Phạm Quang Hưng đánh giá, quá trình tham gia nghiên cứu, thực nghiệm và thí nghiệm, cùng sự hướng dẫn của giảng viên, là hành trang quan trọng giúp sinh viên tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và phát triển năng lực chuyên môn.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đăng cai tổ chức vòng chung khảo và lễ tổng kết, trao giải năm nay. Năm 2026, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm xây dựng, phát triển.

Các nhóm sinh viên lên nhận giải thưởng và bằng khen.

Theo Ban tổ chức, năm 2026 có 722 đề tài đăng ký tham gia từ 122 trường đại học, thuộc 6 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.

Trong số này, 131 đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo, gồm 18 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, 20 đề tài Khoa học kỹ thuật và công nghệ, 10 đề tài Khoa học y, dược, 7 đề tài Khoa học nông nghiệp, 67 đề tài Khoa học xã hội và 9 đề tài Khoa học nhân văn.

Kết quả 19 giải Nhất, 112 giải Nhì, 165 giải Ba và 270 giải Khuyến khích. Nhiều đề tài có ý tưởng mới đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà đầu tư, tạo điều kiện hợp tác với doanh nghiệp và phát triển theo hướng khởi nghiệp. Một số kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Trường Đại học Ngoại thương dẫn đầu với 9 giải thưởng (gồm 1 giải Nhất và 8 giải Nhì). Xếp ở vị trí thứ hai là Đại học Kinh tế Quốc dân với 8 giải thưởng (gồm 1 giải Nhất và 7 giải Nhì).

Hai trường tiếp theo cùng đạt tổng cộng 7 giải thưởng là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2 giải Nhất và 5 giải Nhì); Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1 giải Nhất và 6 giải Nhì). Vị trí thứ năm thuộc về Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với 6 giải thưởng (gồm 1 giải Nhất và 5 giải Nhì).

Nhóm tiếp theo gồm 3 trường cùng đạt 5 giải thưởng: Đại học Bách khoa Hà Nội (2 giải Nhất và 3 giải Nhì); Đại học Thái Nguyên (2 giải Nhất và 3 giải Nhì); Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có 5 giải Nhì.

Cuối cùng, ở nhóm đạt 4 giải thưởng là Đại học Phenikaa (1 giải Nhất và 3 giải Nhì), và Trường Đại học Luật Hà Nội với 4 giải Nhì.

Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn đề tài của sinh viên chuyển từ vấn đề chuyên môn đơn lẻ sang vấn đề có tính liên ngành, gắn với yêu cầu phát triển của đất nước và những vấn đề toàn cầu như trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.

Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết 71-NQ/TW.

Không chỉ là hoạt động biểu dương, tôn vinh những công trình xuất sắc, Giải thưởng được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Việc hỗ trợ kết nối các đề tài với doanh nghiệp sẽ tạo thêm cơ hội để nghiên cứu được hoàn thiện, phát triển sản phẩm và ứng dụng vào thực tiễn.