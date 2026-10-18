72 video clip tham dự vòng sơ khảo Cuộc thi 'Thanh âm tuổi hồng' tỉnh Sơn La lần thứ I năm 2026

Vòng sơ khảo Cuộc thi “Thanh âm tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026.

Ban tổ chức, Ban giám khảo trao đổi, thống nhất trong công tác chấm thi vòng sơ khảo.

Vòng sơ khảo Cuộc thi “Thanh âm tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ I năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh gửi video clip thể hiện tài năng dự thi. Ban tổ chức đã tiếp nhận 72 video clip dự thi với nhiều thể loại và hình thức biểu diễn phong phú. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, từ những ca khúc về mái trường, thầy cô, quê hương, đất nước đến những giai điệu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình cảm trong sáng, niềm tự hào và tình yêu cuộc sống của tuổi học trò.

Ban giám khảo vòng sơ khảo Cuộc thi “Thanh âm tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ I.

Qua vòng sơ khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn được các tiết mục có chất lượng nghệ thuật tốt để tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết. Cuộc thi hứa hẹn trở thành sân chơi nghệ thuật bổ ích, nơi học sinh tự tin thể hiện tài năng, nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Vòng bán kết cuộc thi “Thanh âm tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 7-8/11/2026, tại trường quay S350, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.