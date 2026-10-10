72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Sức sống mới qua những mùa Thu lịch sử

Khu vực Hồ Gươm rực rỡ cờ, hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội mùa Thu trong xanh. Bên Hồ Gươm, bóng Tháp Rùa in trên mặt nước, gợi vẻ đẹp bình yên, cổ kính trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Trên những tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay, hòa cùng nhịp sống rộn ràng, tươi mới, làm nên không khí hân hoan của thành phố đang vươn mình mạnh mẽ.

Ký ức tự hào

Giữa không gian yên bình bên Hồ Gươm, Đại tá Nguyễn Đức Quảng, 92 tuổi, sinh sống tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội) ngồi trên chiếc xe lăn, được người cháu nội đẩy đi dạo quanh hồ. Ông lặng ngắm những con đường thân thuộc, những góc phố đã đi qua bao mùa tháng, nơi lưu giữ trong ông ký ức về một Hà Nội của những năm tháng chiến tranh, gian khó và cả những đổi thay đầy tự hào.

Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn, người lính năm xưa nay đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trở về với cuộc sống đời thường, ông có những buổi sáng bình yên bên người thân, thong thả ngắm nhìn thành phố mà mình đã gắn bó qua bao thăng trầm lịch sử. Với ông, Hà Nội không chỉ là những con phố, mái nhà hay mặt hồ thân thuộc, mà còn là ký ức của một thời tuổi trẻ, là niềm tự hào khi chứng kiến Thủ đô từng ngày đổi mới, phát triển.

Ông Quảng khẽ nắm bàn tay người cháu, chia sẻ: Các thế hệ sau này được sống trong hòa bình, hãy biết trân trọng những giá trị đã làm nên Hà Nội hôm nay, từ đó hãy tiếp tục vun đắp, dựng xây để Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với đôi bạn trẻ Thu Trang-Việt Quý (xã Hoài Đức, Hà Nội), Hà Nội của ngày hôm nay là một thành phố giàu sức sống, không ngừng đổi thay và mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện làm việc tại một công ty nước ngoài, Việt Quý mang theo những hoài bão của tuổi trẻ cùng niềm tự hào về nơi mình đang sống. Quý chia sẻ, em luôn cảm thấy biết ơn khi được sống và làm việc trong một đất nước hòa bình, tại một Thủ đô tràn đầy sức sống và khí thế vươn lên.

Trong hình dung của chàng trai trẻ, Hà Nội mai này sẽ tiếp tục đổi thay, ngày càng hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng hơn. Nhưng dù thành phố có phát triển đến đâu, Quý vẫn tin rằng những giá trị truyền thống, những nền tảng văn hóa làm nên bản sắc Hà Nội sẽ luôn được gìn giữ và tiếp nối. Đó cũng là điều khiến mỗi người trẻ thêm yêu, thêm tự hào và có trách nhiệm hơn với thành phố.

Từ ký ức của người lính từng đi qua chiến tranh đến niềm tin của những người trẻ đang dựng xây tương lai, tình yêu Hà Nội được nối dài qua các thế hệ. Mỗi người có một cách cảm nhận, một miền ký ức và những kỳ vọng riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tự hào về một Thủ đô giàu truyền thống, kiên cường trong quá khứ, năng động trong hiện tại và không ngừng hướng tới tương lai.

Kể chuyện lịch sử bằng văn hóa

Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức trên địa bàn thành phố không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn mở ra những cơ hội để người dân và du khách cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp, lịch sử và sức sống của Hà Nội.

Từ những không gian di sản đến các tuyến phố rực rỡ cờ hoa, từ những điểm đến quen thuộc đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, Hà Nội đang kể câu chuyện về mình bằng cả ký ức lịch sử lẫn nhịp sống đương đại.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là chương trình bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10, được tổ chức tại 3 địa điểm thuộc các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hà Đông. Tại cả 3 trận địa, pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật sẽ tạo nên màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn.

Các lực lượng khẩn trương lắp đặt hệ thống giàn pháo hoa tại khu vực ven hồ Tây, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa tối 10/10/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, chương trình có 200 quả pháo nổ nước, được bố trí tại trận địa phường Tây Hồ. Đây là điểm nhấn mới, góp phần tạo nên sự khác biệt cho màn trình diễn pháo hoa chào mừng ngày lễ trọng đại.

Cùng với màn pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và du lịch. Một trong những hoạt động nổi bật trong dịp này là chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, diễn ra tối 10/10 tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô thông qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình diễn hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức tại các địa phương, thu hút đông đảo người dân tham gia như: Lễ hội Đồ uống Hà Nội diễn ra từ ngày 9-11/10 tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội); chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn…

Dịp này, Hà Nội chú trọng khai thác thế mạnh du lịch, di sản, làng nghề, ẩm thực và các không gian sáng tạo; trong đó nổi bật là sản phẩm “72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội”, kết nối các điểm đến, di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo.

Vận hội mới

72 năm kể từ ngày được giải phóng, Hà Nội đã trải qua hành trình đổi thay sâu sắc. Từ một thành phố bước ra khỏi chiến tranh với muôn vàn khó khăn, Thủ đô hôm nay chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng không gian phát triển, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa và tăng cường hội nhập quốc tế. Vị thế của Hà Nội không chỉ được khẳng định bởi vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn bởi tiềm lực tri thức, chiều sâu văn hóa và sức sáng tạo của con người.

Nhưng giá trị của một thành phố không chỉ nằm ở những công trình mới, những tuyến đường rộng mở hay nhịp tăng trưởng kinh tế. Với Hà Nội, sức hấp dẫn còn được tạo nên bởi những mái phố cổ, những di tích lưu giữ dấu ấn nghìn năm, những mặt hồ yên bình giữa lòng đô thị và con người thanh lịch, nhân hậu.

Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa, băng rôn, áp phích trên nhiều tuyến phố chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối diện với không ít yêu cầu đặt ra. Thành phố cần phát triển hiện đại hơn, năng động hơn, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa mở rộng không gian đô thị với bảo tồn di sản, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa ứng dụng công nghệ với việc giữ gìn những giá trị nhân văn. Mục tiêu hướng tới không chỉ là một đô thị lớn về quy mô, mà còn là một thành phố xanh, thông minh, văn minh, an toàn và đáng sống.

Trong hành trình ấy, văn hóa và con người cần tiếp tục là nền tảng, là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Một Hà Nội hiện đại không thể thiếu những công trình, hạ tầng đồng bộ và phương thức quản trị tiên tiến; một Hà Nội bản sắc không thể thiếu những giá trị văn hóa được gìn giữ trong từng nếp nhà, từng ứng xử đời thường và trong ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Phát triển vì thế là tạo dựng những không gian mới, trao thêm cơ hội để mỗi người dân được sống tốt hơn, được đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Từ niềm vui ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 đến khát vọng xây dựng Hà Nội trong kỷ nguyên mới, mỗi thế hệ đều có trách nhiệm viết tiếp câu chuyện của thành phố bằng cách riêng. Nếu lớp người đi trước đã góp sức làm nên hòa bình, độc lập và nền tảng phát triển hôm nay, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối bằng tri thức, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Một Hà Nội đáng tự hào trong tương lai không chỉ là thành phố hiện đại hơn, mà còn là nơi những giá trị nghìn năm văn hiến tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa; nơi người cao tuổi có thể bình yên ngắm nhìn thành phố đổi thay, người trẻ có cơ hội theo đuổi ước mơ và mỗi người dân đều tìm thấy sự gắn bó, niềm tin trong cuộc sống thường ngày…/.