72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Hà Nội chuyển mình qua những con số

Xã Thanh Quân kiên quyết chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chủ quản trang trại phải khắc phục các vi phạm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ ra, nếu không khắc phục được thì phải tạm dừng chăn nuôi.