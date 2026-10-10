72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Hà Nội chuyển mình qua những con số
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và hạ tầng của cả nước. Những con số nổi bật trong các lĩnh vực không chỉ phản ánh nhịp độ phát triển của thành phố mà còn cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong đời sống kinh tế – xã hội Thủ đô.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-ha-noi-chuyen-minh-qua-nhung-con-so-post363471.html