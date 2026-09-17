72 giờ, 2 lần ghép tim giành lại sự sống cho người bệnh
72 giờ, hai lần ghép tim, 4 tuần hồi sức. Một người đàn ông 50 tuổi đã trải qua hành trình sinh tử đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khi quả tim ghép lần đầu tiên mất hoàn toàn chức năng, các bác sĩ đứng trước lựa chọn: chấp nhận tiên lượng tử vong hoặc một lần nữa bước vào cuộc phẫu thuật đặc biệt, ghép lại một trái tim mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/72-gio-2-lan-ghep-tim-gianh-lai-su-song-cho-nguoi-benh-418043.htm