72 giờ, 2 lần ghép tim giành lại sự sống cho người bệnh

Do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin, nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng bé 1 tháng tuổi. Sau khi nhỏ được vài phút thì trẻ sùi bọt mép, quấy khóc nhiều nên được gia đình đưa đi cấp cứu.