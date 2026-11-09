72% doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là trung tâm kinh doanh toàn cầu

Dây chuyền sản xuất mô đun camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến từ lợi thế chi phí lao động, mà còn gắn với triển vọng phát triển và vị thế trong mạng lưới sản xuất, kinh doanh quốc tế.

Đáng chú ý, 92% doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cho biết có kế hoạch tiếp tục duy trì kinh doanh tại đây. Trong số đó, 87,5% xác định lợi thế chi phí so với các quốc gia khác là yếu tố chủ yếu khiến họ tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư và kinh doanh.

Theo KITA, kết quả khảo sát cũng đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thích ứng với những thay đổi của môi trường đầu tư, kinh doanh. Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động rà soát cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục hoạt động ở mức cao cho thấy, Việt Nam vẫn là điểm đến quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bên cạnh lợi thế chi phí, triển vọng tăng trưởng và vai trò trong chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục là những yếu tố góp phần củng cố sức hút của thị trường Việt Nam.