72% doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là trung tâm kinh doanh toàn cầu

Điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc không chỉ dựa trên lợi thế chi phí lao động mà còn gắn với triển vọng phát triển và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, kinh doanh quốc tế.

Dây chuyền sản xuất mô đun camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo kết quả khảo sát của KITA cho biết, có tới 92% số doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, 87,5% số doanh nghiệp cho biết lợi thế về chi phí so với các quốc gia khác là yếu tố chủ yếu khiến họ tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư và kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, KITA khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chủ động rà soát cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với những thay đổi của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.