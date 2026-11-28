Theo danh sách công bố, vòng Bán kết “Tiếng hát Hà Nội 2026” có 71 thí sinh, trong đó 59 thí sinh đã vượt qua vòng Sơ khảo 2 và 12 thí sinh được đặc cách.

Đây là những gương mặt tiếp tục hành trình chinh phục sân chơi âm nhạc dành cho những giọng ca có niềm đam mê và khát vọng theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thí sinh tham gia vòng Sơ khảo "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Ban tổ chức

Dự kiến, vòng Bán kết “Tiếng hát Hà Nội 2026” diễn ra từ ngày 1 đến 3-12, tại Trường quay S5 – Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội).

Vòng Bán kết được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn chất lượng, thể hiện rõ màu sắc âm nhạc, kỹ thuật thanh nhạc và cá tính nghệ thuật của từng thí sinh.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, tiếp tục tìm kiếm, phát hiện những giọng ca triển vọng, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc Thủ đô.