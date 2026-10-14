71 shipper tại Hương Trà âm tính với ma túy

Chương trình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm giao thông và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và kiểm tra ma túy đối với lực lượng giao hàng trên địa bàn.

Tại chương trình, cán bộ Phòng PC08 phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phân tích những lỗi vi phạm thường gặp, đồng thời nhắc nhở nhân viên giao hàng nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế, kết hợp thực hành trên thiết bị mô phỏng lái xe nhằm giúp người tham gia nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Đáng chú ý, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Hương Trà tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy đối với toàn bộ nhân viên giao hàng tham gia chương trình.

71/71 nhân viên giao hàng thuộc 6 doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển đều có kết quả âm tính với ma túy.

Kết quả, 71/71 nhân viên giao hàng thuộc 6 doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển đều có kết quả âm tính với ma túy. Các đơn vị tham gia gồm Bưu điện Hương Trà, Bưu cục Viettel, J&T Express, Hương Điền Express, Giao Hàng Nhanh và SPX Express.

Theo Công an phường Hương Trà, hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng với các doanh nghiệp vận chuyển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ shipper, hướng đến xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Công an phường khuyến cáo nhân viên giao hàng nghiêm túc chấp hành quy định giao thông, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.