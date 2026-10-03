700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc
Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.
Với chủ đề “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, chương trình được xây dựng như một không gian kết nối cộng đồng, vui chơi, vận động và trải nghiệm dành cho các gia đình trẻ.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là màn đồng diễn yoga với sự tham gia của 700 mẹ bầu. Trong không gian nhà thi đấu, các mẹ bầu cùng thực hiện những động tác nhẹ nhàng, chú trọng vận động, thư giãn và kết nối với em bé trong bụng.
Hoạt động Yoga Bầu không chỉ tạo nên hình ảnh đồng diễn ấn tượng mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một thai kỳ tích cực, trong đó sức khỏe thể chất, tinh thần và sự đồng hành của gia đình được đặt ở vị trí quan trọng.
Năm nay, Festival bổ sung Kidslympic Iron Racer, hoạt động mới dành cho 1.000 trẻ từ 12 tháng đến đủ 18 tháng tuổi tham gia “đường đua đầu đời”. Bên cạnh đó, Family Day cũng lần đầu xuất hiện, dành cho 300 em bé từ 1 đến đủ 4 tuổi cùng các thành viên trong gia đình tham gia những hoạt động tăng cường tương tác và gắn kết.
Sau chương trình tại Hà Nội, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/700-me-bau-dong-dien-yoga-lan-toa-thong-diep-thai-ky-hanh-phuc-post1390991.html