700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Với chủ đề “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, chương trình được xây dựng như một không gian kết nối cộng đồng, vui chơi, vận động và trải nghiệm dành cho các gia đình trẻ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là màn đồng diễn yoga với sự tham gia của 700 mẹ bầu. Trong không gian nhà thi đấu, các mẹ bầu cùng thực hiện những động tác nhẹ nhàng, chú trọng vận động, thư giãn và kết nối với em bé trong bụng.

Hoạt động Yoga Bầu không chỉ tạo nên hình ảnh đồng diễn ấn tượng mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một thai kỳ tích cực, trong đó sức khỏe thể chất, tinh thần và sự đồng hành của gia đình được đặt ở vị trí quan trọng.

Toàn cảnh màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Nụ cười rạng rỡ của một mẹ bầu trước giờ tham gia màn đồng diễn yoga trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé 2026.

Người thân và khán giả theo dõi các hoạt động tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 từ khu vực khán đài.

Hàng trăm mẹ bầu ổn định vị trí, chuẩn bị bước vào phần đồng diễn yoga tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Các mẹ bầu ngồi trên thảm tập, sẵn sàng tham gia những động tác yoga nhẹ nhàng, phù hợp với thai kỳ

Các mẹ bầu thực hiện động tác thư giãn, tập trung vào hơi thở trong phần đồng diễn yoga.

Năm nay, Festival bổ sung Kidslympic Iron Racer, hoạt động mới dành cho 1.000 trẻ từ 12 tháng đến đủ 18 tháng tuổi tham gia “đường đua đầu đời”. Bên cạnh đó, Family Day cũng lần đầu xuất hiện, dành cho 300 em bé từ 1 đến đủ 4 tuổi cùng các thành viên trong gia đình tham gia những hoạt động tăng cường tương tác và gắn kết.

Những động tác yoga được thực hiện đồng đều, tạo nên không gian tập luyện tập trung và nhẹ nhàng giữa hàng trăm mẹ bầu.

Huấn luyện viên hướng dẫn các động tác yoga trên sân khấu, giúp các mẹ bầu thực hiện bài tập đúng nhịp và an toàn.

Không gian Cung Thể thao Quần Ngựa kín các vị trí tập khi 700 mẹ bầu cùng tham gia chương trình Yoga Bầu.

Các mẹ bầu đồng loạt thực hiện động tác kéo giãn cơ thể, tạo nên hình ảnh đồng diễn ấn tượng.

Sau chương trình tại Hà Nội, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026.