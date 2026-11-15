700 học sinh tranh tài tại chung kết Robotics quốc tế AIROC 2026 khu vực miền Bắc

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Robotics quốc tế AIROC 2026, nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa đang đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục.

Vòng chung kết khu vực miền Bắc Cuộc thi Robotics quốc tế AIROC 2026 diễn ra tại Trường THCS New School (Hà Nội).

Theo ông Khiêm, học sinh cần được trang bị năng lực tư duy độc lập, khả năng thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Thông qua những thử thách tại AIROC, các em được rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích sai sót và hoàn thiện giải pháp.

Khi chương trình chưa hoạt động như mong muốn, học sinh phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh. Trước bài toán khó, các em cần kiên trì, hợp tác để tìm phương án giải quyết. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, ông Khiêm nhận định.

Chia sẻ về trải nghiệm tại cuộc thi, Ngô Đông Quyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ), cho biết đề thi với chủ đề thành phố thông minh năm nay khá vừa sức với lứa tuổi.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, đội của Quyền dành hai tuần tập trung ôn luyện. Tuần đầu tiên, các thành viên căn chỉnh góc quay của robot; tuần thứ hai luyện giải đề nhằm tối ưu tốc độ di chuyển.

Trong quá trình tập luyện, nhóm thống nhất chiến thuật kết hợp linh hoạt giữa việc cho robot bám theo vạch dẫn đường tiêu chuẩn và tính toán các đoạn đi tắt ở những vị trí thuận lợi để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dù tiếc nuối khi phần thi thực tế chưa đạt số điểm trọn vẹn như kỳ vọng do áp lực tâm lý, Quyền vẫn cảm nhận rõ sự hào hứng từ không khí thi đấu sôi nổi và tinh thần quyết tâm của các đội bạn.

Kế thừa hành trình 19 năm của giải đấu Robothon, AIROC 2026 được tổ chức với chủ đề "Synapse City", đặt ra bài toán về quản trị đô thị thông minh. Thí sinh sử dụng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối các hoạt động liên quan đến giao thông và môi trường trong không gian đô thị mô phỏng.

Các thí sinh sử dụng robot thực hiện thử thách xử lý ô nhiễm môi trường theo chủ đề “Synapse City” – Thành phố thông minh.

Cuộc thi dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc, chia thành bốn cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú. Các nội dung thi hướng đến phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội tiếp cận các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), bản sao số (Digital Twin) và Robotics, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống thực tiễn.

Theo ban tổ chức, đến nay, AIROC 2026 thu hút 2.000 học sinh trên cả nước đăng ký tham dự.

Vòng chung kết khu vực miền Bắc diễn ra chiều 15/11 tại Trường THCS New School (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), với sự tham gia của 700 học sinh đến từ gần 50 trường học. Các đội tranh tài ở bốn cấp độ, thực hiện những thử thách lập trình robot theo chủ đề "Synapse City".

Cuộc thi có sự phối hợp tổ chức của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse.

700 học sinh khu vực miền Bắc tham gia tranh tài, giải các thử thách về thành phố thông minh tại cuộc thi AIROC 2026.

Tại cuộc thi, các đội trải qua hai vòng thi theo quy trình thống nhất, gồm tiếp nhận đề bài, xây dựng và kiểm thử chương trình, bàn giao robot theo quy định, đưa robot lên sa bàn và xác nhận kết quả với tổ trọng tài.

Trong thời gian thi có giới hạn, thí sinh phải lựa chọn phương án thực hiện, xử lý lỗi lập trình và phối hợp với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Các lượt vận hành robot trên sa bàn thu hút sự theo dõi của giáo viên, phụ huynh và các đoàn tham dự.

Theo ban tổ chức, bài toán "Synapse City" mô phỏng những tình huống trong quản trị đô thị. Trên sa bàn dạng lưới, robot phải thực hiện ba nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm; vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý; thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích.

Thông qua các nhiệm vụ này, học sinh vận dụng kiến thức lập trình, điều khiển robot và tư duy giải quyết vấn đề để hoàn thành yêu cầu của bài thi.

Sau vòng thi tại Hà Nội, các đội đáp ứng điều kiện tuyển chọn theo kết quả chính thức sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại Phú Thọ. Đây là dịp để học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tranh tài với các đội tuyển quốc tế.

Việc tổ chức vòng chung kết quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng mở rộng cơ hội giao lưu giữa cộng đồng Robotics trong nước và quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các sân chơi công nghệ có quy mô lớn hơn.

Kết thúc ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã vinh danh các đội tuyển xuất sắc ở từng bảng đấu, cụ thể: Bảng Sơ cấp (Explorer): Giải Nhất thuộc về cặp thí sinh Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi (Hải Phòng). Ba giải Nhì lần lượt được trao cho các nhóm thí sinh đến từ Hải Phòng, gồm Nguyễn Diệp Ngọc Hân – Trương Nguyễn Hà Phương, Trần Mỹ An – Vũ Minh Quân và Đặng Ayden Anh Dương – Trần An Gia – Phạm Thiện Nhân. Bảng Trung cấp (Creator): Giải Nhất thuộc về cặp thí sinh Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng). Bốn giải Nhì được trao cho các đội thi: Đinh Hoàng Bảo Nam – Nguyễn Hữu Hưng (Trường THCS New School, Hà Nội), Trần Kiến Văn – Trần Ngọc Bảo Nam (Hải Phòng), Nguyễn Sỹ Minh Khôi – Đinh Hoàng Linh (Trường THCS New School, Hà Nội) và Chu Hiểu Minh – Hoàng Nguyễn Khắc Duy (Hải Phòng). Bảng Cao cấp (Innovator): Đội tuyển Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ), gồm ba thành viên Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh, giành giải Nhất. Ba giải Nhì thuộc về các nhóm thí sinh đến từ Hà Nội, gồm Dương Danh Bảo – Vũ Trọng Phúc – Lý Trần Bình Minh; Phạm Minh Tiến – Ngô Thành Trung – Nguyễn Quốc Hùng; và Trần Thanh Tùng – Trần Bảo Minh – Nguyễn Minh Khang. Bảng Ưu tú (Master): Nhóm thí sinh Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi (Hải Phòng) giành giải Nhất. Bốn giải Nhì thuộc về các đội: Nguyễn Hoàng Phúc – Hoàng Ánh Dương – Hà Đăng Minh; Hoàng Trọng Tú – Triệu Trung Sơn – Trần Minh Tuấn; Lưu Nguyễn Dũng – Nguyễn Minh Hải – Phạm Thị Thục Uyên (đều thuộc Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); và Đặng Gia Bảo – Phạm Quốc Cường – Đỗ Viết Thiện Nhân (Trường THPT Công nghiệp Hòa Bình, Hòa Bình).