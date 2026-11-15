700 học sinh tranh tài tại Chung kết AIROC 2026 khu vực miền Bắc

Kế thừa hành trình 19 năm đầy tự hào của giải đấu Robothon, AIROC 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi nâng tầm bài toán công nghệ. Với chủ đề "Synapse City”, bài toán thực tế về quản trị đô thị, cuộc thi năm nay đòi hỏi thí sinh phải dùng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và môi trường trong không gian đô thị thông minh.

Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống.

Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh có niềm đam mê khoa học kỹ thuật trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia làm 4 cấp độ thi đấu: Cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú. Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và công nghệ tự động hóa; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Đến nay, AIROC 2026 đã thu hút 2000 học sinh trên toàn quốc đăng ký tham dự, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giáo dục STEM và niềm đam mê khoa học, công nghệ trong thế hệ trẻ.

700 học sinh đến từ 50 trường học tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc khu vực miền Bắc chiều 15/11.

Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 khu vực miền Bắc đã diễn ra tại Trường THCS New School (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) chiều 15/11, quy tụ 700 học sinh đến từ gần 50 trường học. Các đội tuyển tranh tài ở bốn bảng Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú, với những thử thách lập trình robot mang chủ đề đô thị thông minh “Synapse City”.

Cuộc thi có sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty TNHH Dược Cỏ Hoa, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt và Pythaverse.

Các phần thi sôi nổi của học sinh tại Vòng chung kết cuộc thi.

Trong ngày thi, các đội trải qua hai vòng thi theo quy trình thống nhất: Tiếp nhận đề bài, xây dựng và kiểm thử chương trình, bàn giao robot theo quy định, đưa robot lên sa bàn và xác nhận kết quả với tổ trọng tài.

Với thời gian thực hiện giới hạn, thí sinh phải lựa chọn phương án, xử lý lỗi lập trình và phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Các lượt vận hành robot trên sa bàn thu hút sự theo dõi của giáo viên, phụ huynh và các đoàn tham dự.

Theo Ban Tổ chức, bài toán “Synapse City” không chỉ đặt ra yêu cầu kỹ thuật mà còn gắn với những tình huống thực tiễn trong quản trị đô thị. Trên sa bàn mô phỏng dạng lưới, robot thực hiện ba nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm; vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý; thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. Qua đó, học sinh được tiếp cận cách vận dụng kiến thức công nghệ để giải quyết vấn đề cụ thể.

Sau vòng thi tại Hà Nội, các đội đáp ứng điều kiện tuyển chọn theo kết quả chính thức sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Phú Thọ. Đây là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi và thử sức cùng các đội tuyển quốc tế.

AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi robotics mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ. Đặc biệt, việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng robotics trong nước và quốc tế, giúp học sinh Việt Nam mở rộng trải nghiệm trong lĩnh vực công nghệ.