700 học sinh thi lập trình robot, giải bài toán ô nhiễm đô thị

Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc lột xác lớn cho dòng iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027 - iPhone 20 Pro, với thiết kế kính cong tràn cả bốn cạnh, gần như loại bỏ hoàn toàn cảm giác về viền màn hình.