700 học sinh thi lập trình robot, giải bài toán ô nhiễm đô thị
Ngày 15/11, Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Robotics quốc tế AIROC 2026 - khu vực miền Bắc đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 700 học sinh đến từ gần 50 trường học. Không chỉ là sân chơi về robotics, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/700-hoc-sinh-thi-lap-trinh-robot-giai-bai-toan-o-nhiem-do-thi-246261116092624275.htm