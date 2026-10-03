700 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá mini Thanh niên Việt Nam 2026

Các cầu thủ tranh tài trong khuôn khổ Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá mini Thanh niên Việt Nam-Cúp Asina 2026.

Năm nay, Giải thu hút tới 700 đội bóng từ các câu lạc bộ bóng đá phong trào thanh niên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng.

Các cầu thủ sẽ thi đấu theo luật của WMF với 6 người/đội. Vòng loại diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp. Sau đó, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ chia thành 4 bảng, tranh tài ở vòng chung kết.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp nhận các phần quà, khoản hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong khuôn khổ Lễ khai mạc Giải. (Ảnh: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cung cấp)

Toàn bộ giải đấu sẽ được tổ chức gói gọn trong tháng 10 và 11/2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Trong đó, vòng chung kết và lễ bế mạc dự tính diễn ra vào ngày 29/11 tới đây tại Hà Nội.

Được biết, Ban tổ chức sẽ trao Cúp vô địch, bộ Huy chương Vàng và tiền thưởng 5 triệu đồng tặng đội có thành tích xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Giải còn có một giải Nhì gồm bộ Huy chương Bạc kèm tiền thưởng 3 triệu đồng; một giải Ba gồm bộ Huy chương Đồng kèm tiền thưởng 2 triệu đồng; một số giải phụ gồm kỷ niệm chương và 1 triệu đồng tiền thưởng.

Một trận đấu diễn ra ngay sau Lễ khai mạc. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Ngay sau Lễ khai mạc, trận đấu giao lưu giữa Câu lạc bộ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với các đội bóng khác đã mở màn cho chuỗi các trận đấu của Giải. Câu lạc bộ này quy tụ các cầu thủ nổi tiếng như: Trần Minh Vương, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Lý Đức cùng nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng bóng đá nói riêng, thể thao nước nhà nói chung.