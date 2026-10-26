70% website toàn cầu đứng trước nguy cơ mất an ninh mạng từ lỗ hổng

Theo thông tin được công bố, OpenAI cùng công ty an ninh mạng Calif đã phát hiện những lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để xây dựng và vận hành website.

Theo ước tính được dẫn trong báo cáo, PHP hiện được sử dụng trên khoảng 70% website toàn cầu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ số website nói trên đều bị ảnh hưởng. Mức độ rủi ro phụ thuộc vào phiên bản phần mềm, cấu hình hệ thống và việc các đơn vị đã triển khai bản vá bảo mật hay chưa.

Các lỗ hổng được mô tả có khả năng cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trong những điều kiện nhất định mà không cần đăng nhập. Nếu khai thác thành công, tin tặc có thể tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy chủ, đánh cắp dữ liệu hoặc chỉnh sửa nội dung website.

Đáng lo ngại, những điểm yếu này được cho là đã tồn tại trong mã nguồn PHP hơn một thập kỷ. Việc phát hiện muộn cho thấy các lỗ hổng lâu năm vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt khi phương pháp phân tích mã nguồn ngày càng được hỗ trợ bởi các công cụ AI.

AI vừa hỗ trợ phát hiện lỗ hổng, vừa làm gia tăng thách thức

Theo thông tin được công bố, nhóm nghiên cứu của Calif đã sử dụng mô hình AI để hỗ trợ rà soát mã nguồn PHP và tìm ra điểm yếu. Công ty an ninh mạng Wiz cũng phát hiện các vấn đề bảo mật thông qua hoạt động nghiên cứu độc lập có sử dụng AI.

Trước đây, việc phát hiện và xây dựng phương thức khai thác những lỗ hổng phức tạp có thể đòi hỏi nhiều thời gian, kinh nghiệm và nguồn lực kỹ thuật. Các công cụ AI có khả năng hỗ trợ phân tích lượng lớn mã nguồn, nhận diện những mẫu bất thường và giúp nhà nghiên cứu kiểm tra giả thuyết nhanh hơn.

Điều này mang lại lợi ích rõ rệt cho hoạt động bảo mật khi các nhà phát triển có thể phát hiện, đánh giá và xử lý điểm yếu sớm hơn. Tuy nhiên, nếu bị sử dụng với mục đích xấu, những năng lực tương tự cũng có thể hỗ trợ tin tặc tìm kiếm lỗ hổng và phát triển phương thức tấn công.

Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở bản thân công nghệ AI, mà còn ở cách công nghệ được sử dụng, tốc độ công bố thông tin kỹ thuật và khả năng cập nhật hệ thống của các đơn vị vận hành website.

Các đơn vị khẩn trương cập nhật hệ thống

Sau khi lỗ hổng được công bố, PHP Foundation cùng nhóm phát triển PHP đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và kêu gọi quản trị viên nhanh chóng kiểm tra hệ thống. Quá trình xử lý có sự phối hợp của các bên liên quan, trong đó có OpenAI, Wiz và Cloudflare.

Theo thông tin trong báo cáo, một số cơ quan và tổ chức đã phải tạm thời hạn chế hoạt động của những hệ thống bị ảnh hưởng để tiến hành cập nhật, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.

Dane Knecht, Giám đốc công nghệ của Cloudflare, cho biết công ty ghi nhận các dấu hiệu tấn công ban đầu và tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng vệ khi xuất hiện những phương thức khai thác mới. Diễn biến này cho thấy khoảng thời gian giữa lúc một lỗ hổng được công khai và lúc hệ thống được vá có thể trở thành giai đoạn đặc biệt nhạy cảm.

Các chuyên gia an ninh mạng thường khuyến nghị tổ chức sử dụng phần mềm bị ảnh hưởng cần xác định chính xác phiên bản đang vận hành, kiểm tra hướng dẫn bảo mật chính thức và triển khai bản vá phù hợp. Với hệ thống chưa thể cập nhật ngay, đơn vị quản trị cần áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro theo hướng dẫn của nhà cung cấp, đồng thời cân nhắc cô lập hệ thống nếu nguy cơ không thể kiểm soát.

Đối với người dùng thông thường, sự việc cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dùng nên kích hoạt xác thực nhiều lớp khi có thể, sử dụng mật khẩu riêng cho từng dịch vụ và cảnh giác với những thông báo hoặc đường dẫn đáng ngờ.

Sự việc cho thấy AI đang làm thay đổi đáng kể cuộc đua giữa tấn công và phòng thủ trên không gian mạng. Khi khả năng tìm kiếm điểm yếu được tăng tốc, việc phát hiện sớm, công bố có trách nhiệm và cập nhật bảo mật kịp thời sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ thống trực tuyến.