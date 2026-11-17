Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi; cùng đại diện các đơn vị tài trợ, lãnh đạo các sở, ngành, Hội Khuyến học tỉnh và UBND một số xã, phường.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau dự chương trình.

Cà Mau là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng có truyền thống hiếu học, trọng người có đức, có tài. Trên địa bàn tỉnh có nhiều học sinh, sinh viên có năng lực, ý chí và khát vọng vươn lên, song điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều tài năng cần được phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành lâu dài để phát triển toàn diện.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, nhằm tạo cầu nối giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài; qua đó mở rộng cơ hội học tập, phát triển cho thế hệ trẻ Cà Mau.

Các đại biểu tham gia chương trình ký cam kết tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Tại chương trình, các thành viên Ban Sáng lập, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và các nhà tài trợ ký cam kết tài trợ cho quỹ với tổng giá trị 70 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tài trợ 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau tài trợ 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương tài trợ 10 tỷ đồng; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỷ đồng. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác cũng đang liên hệ để tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng quỹ.

Các thành viên Ban Sáng lập, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và đại diện các nhà tài trợ ký cam kết tài trợ cho quỹ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, cam kết tài trợ cho quỹ. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân khẳng định, Hội đồng quản lý quỹ sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành; xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng, đúng mục đích; bảo đảm các nguồn tài trợ được tiếp nhận, quản lý và sử dụng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và cam kết với nhà tài trợ.

Đồng thời, mong muốn quỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, cùng lan toả tinh thần hiếu học, trọng dụng nhân tài, chăm lo cho thế hệ tương lai.

Đại diện các nhà tài trợ, bà Khưu Tố Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, góp phần thiết thực vào công tác khuyến tài của địa phương, tạo điều kiện để các tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển.

Bà Khưu Tố Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, chia sẻ về việc doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Khuyến tài Đất Mũi.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các thành viên Ban Sáng lập, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và đại diện các nhà tài trợ.

Trước đó, ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Ban Sáng lập quỹ gồm 3 thành viên, do ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Trưởng ban. Quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh Cà Mau, có trụ sở tại Số 01, đường Bà Triệu, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau./.