70 thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long điều hành chương trình gặp gỡ báo chí. Ảnh: Linh Phan

Thông tin buổi gặp gỡ báo chí, trong 2 ngày 10 và 11/10 tới đây, tại thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Lễ chào cờ và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.

Được triển khai từ tháng 5/2026, đến nay, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Một trong những hoạt động trọng tâm trong ngày 10/10 là Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến có 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc sẽ được tuyên dương tại Gala. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Các đại biểu trao đổi về nội dung chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Linh Phan

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới.

Tại hồ Gươm sẽ thiết kế một sân khấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay đảm bảo cho hàng vạn khán giả theo dõi Đại nhạc hội thanh niên 2026 vào tối 11/10.

Với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc... đại nhạc hội hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên Thủ đô.

Thông tin thêm về chương trình vào tối 11/10, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên.

Đặc biệt, Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” là Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam được trao cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm được Trung ương Hội triển khai trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.