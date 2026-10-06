70 thanh niên tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Toàn cảnh chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: Phi Khanh)

Chủ trì buổi họp có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thông tin tại chương trình, anh Lê Hải Long cho biết, những ngày tới đây, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Trong đó, có việc lần đầu trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - phần thưởng cao quý mang tên vị Chủ tịch đầu tiên của Hội.

Theo các thông tin buổi gặp gỡ báo chí, trong 2 ngày 10 và 11/10 tới đây, tại TP. Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Lễ chào cờ và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.

Gồm nhiều nội dung như lễ chào cờ, đồng diễn semaphore, phóng sự tổng kết Hành trình, công bố kết quả, giao lưu với đại diện thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc..., buổi lễ là dịp tổng kết, hội tụ các lực lượng từng tham gia Hành trình, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt Hành trình.

Cùng với hoạt động nêu trên, trong sáng 10/10, sẽ diễn ra chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nhằm tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp.

Tối cùng ngày, sẽ diễn ra Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu..., Gala có điểm nhấn là Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến, có 15 thanh niên tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại Gala.

Đáng chú ý, vào tối 11/10, ngay tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ diễn ra chuỗi hoạt động gồm: Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên.

Trong đó, Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” lần đầu tiên được tổ chức, sẽ vinh danh 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Khép lại chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động; có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Erik, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, Đinh Viết Tường.

Trước câu hỏi làm thế nào để Đại nhạc hội thanh niên 2026 tạo được dấu ấn trong lòng giới trẻ và cộng đồng, anh Lê Hải Long cho biết, trọng tâm của chương trình không nằm ở yếu tố giải trí đơn thuần mà là nghệ thuật chạm đến cảm xúc và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Theo anh Lê Hải Long, mục tiêu là dùng chính âm nhạc, văn hóa của người Việt để làm bật lên thông điệp xuyên suốt: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Mọi sự đầu tư về sân khấu, hình ảnh hay âm thanh đều hướng tới việc khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, dấu ấn của sự kiện còn đến từ tính kế thừa và tiếp nối thế hệ. Sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ, ca sĩ nhí từng trưởng thành từ phong trào Đoàn, Đội bên cạnh các nghệ sĩ lớn mang một thông điệp rõ ràng về việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ qua hệ thống vé điện tử mang thông điệp yêu nước cũng là một điểm nhấn hiện đại, giúp tinh thần của đại nhạc hội lan tỏa rộng rãi đến học sinh, sinh viên ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu.

Anh Lê Hải Long nhấn mạnh: “Với sự đầu tư nghiêm túc về mặt nội dung, nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc và sự gắn kết các thế hệ, Đại nhạc hội thanh niên 2026 không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa mạnh mẽ lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong cộng đồng”.