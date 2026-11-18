Sáng 18.11, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố và Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc TP Đà Nẵng 2026”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của 33 nghệ sĩ nhiếp ảnh, ghi lại những góc nhìn đa dạng về đời sống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp con người, thiên nhiên, phong tục, lễ hội và những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, qua đó góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng cho biết, 70 tác phẩm không chỉ mang đến cho người xem những hình ảnh đẹp về con người và thiên nhiên mà còn giúp công chúng hiểu thêm về đời sống đồng bào các dân tộc, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa cần được trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Từ văn hóa Chăm với dấu ấn rực rỡ của di sản Mỹ Sơn, văn hóa Cơ Tu với nhà Gươl, điệu múa Tung tung da dá và nghề dệt thổ cẩm, đến văn hóa Cor với tiếng chiêng, lễ hội và phong tục cộng đồng; cùng những sắc thái văn hóa của đồng bào Ca Dong, M'Nông, Mường và các dân tộc khác…, tất cả tạo nên bức tranh đa dạng, giàu bản sắc.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, nếu trước đây, nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người thường nghĩ đến một thành phố biển năng động, hiện đại thì nay cần nhìn nhận đầy đủ hơn về một không gian văn hóa rộng lớn, nơi lưu giữ những di sản của nền văn minh Chăm Pa, những bản làng Cơ Tu giữa đại ngàn, các lễ hội dân gian, nghề thủ công truyền thống và những cộng đồng đang bền bỉ gìn giữ ký ức văn hóa của cha ông.

Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm của 33 nghệ sĩ nhiếp ảnh

Bộ ảnh tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, phong tục, lễ hội và nghề truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn Đà Nẵng

Điểm đáng chú ý của triển lãm không chỉ nằm ở sự phong phú của các hình ảnh mà còn ở những câu chuyện văn hóa được gửi gắm phía sau mỗi khuôn hình.

Đó là những điệu múa được tiếp nối qua nhiều thế hệ, tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng, mái nhà Gươl - không gian sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu; hay hình ảnh những người phụ nữ miệt mài bên khung dệt, nghệ nhân khéo léo tạo nên từng đường hoa văn thổ cẩm.

Nhiều tác phẩm còn khắc họa chân dung những già làng, nghệ nhân và người dân đang trực tiếp gìn giữ, thực hành văn hóa truyền thống. Hình ảnh già làng Bríu Pố, nghệ nhân Clau BLao, những bà mẹ Cơ Tu, thiếu nữ Cor hay trẻ em M'Nông… góp phần làm nổi bật vai trò của con người trong bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa.

Qua đó, triển lãm gửi đến người xem một thông điệp: văn hóa không chỉ hiện diện trong những lễ hội hay các di sản được lưu giữ trong bảo tàng, mà còn sống động trong nếp nhà, trang phục, tiếng nói, lao động, cách ứng xử với thiên nhiên và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Mỗi bức ảnh không đơn thuần ghi lại một khoảnh khắc đẹp mà còn lưu giữ một phần không gian văn hóa, nếp sống và tâm hồn của mỗi dân tộc. Đây cũng là giá trị của nhiếp ảnh khi người nghệ sĩ không chỉ quan sát, ghi nhận hình ảnh mà còn chuyển tải được chiều sâu văn hóa và những câu chuyện phía sau cuộc sống thường ngày.

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển, việc nhận diện đầy đủ các giá trị văn hóa của từng vùng miền, từng dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng. Cùng với công tác bảo tồn, sưu tầm và nghiên cứu di sản, cần tạo điều kiện để văn hóa truyền thống kết nối với đời sống đương đại, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Qua từng khuôn hình, người xem như hòa mình vào không gian đại ngàn với âm vang cồng chiêng, điệu múa Tung tung da dá bên mái nhà Gươl và cây nêu ngày hội; hay bắt gặp vẻ duyên dáng của các thiếu nữ Chăm bên những ngôi tháp cổ Mỹ Sơn

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, sự hội tụ của 70 tác phẩm nhiếp ảnh về văn hóa các dân tộc anh em tại bảo tàng là minh chứng trực quan, sinh động nhất cho chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” mà thành phố hướng tới.

Theo bà Trang, hơn một thế kỷ qua, bên cạnh sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị các kiệt tác điêu khắc, di sản văn hóa Champa, Bảo tàng luôn hướng đến xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, nơi các giá trị văn hóa đa dạng được gặp gỡ, tôn vinh và tiếp nối.

Việc giới thiệu những hình ảnh về đời sống đương đại của đồng bào các dân tộc trong không gian di sản Champa không chỉ làm phong phú thêm nội dung trưng bày mà còn mở ra cơ hội để công chúng cảm nhận sự đa dạng, giao thoa và sức sống của văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Triển lãm là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức. Bên cạnh tham quan triển lãm ảnh, công chúng và du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan chuyên đề, ký họa với chủ đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa”, in tranh khắc gỗ Champa trên giấy dó, trải nghiệm nghề thủ công và giao lưu âm nhạc.

Đặc biệt, ngày 24.11, Bảo tàng mở cửa miễn phí phục vụ công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu di sản, đồng thời trải nghiệm các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bảo tàng mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là nơi lưu giữ, giới thiệu di sản mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi những giá trị truyền thống được kết nối với đời sống hôm nay và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc TP Đà Nẵng 2026” mở cửa đến hết ngày 28.11.2026 tại khu vực sân vườn và hành lang Phòng Trà Kiệu, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, số 2 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.