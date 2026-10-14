70 phụ nữ nông thôn xã Thăng Bình hoàn thành khóa đào tạo trang điểm thẩm mỹ

Trao chứng nhận học nghề cho các học viên nữ. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Sau 2 tháng đào tạo, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề trang điểm thẩm mỹ thông qua chương trình kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trọng tâm là thực hành trên mẫu thật. Nội dung khóa học bao gồm kỹ thuật chăm sóc da, cách sử dụng và bảo quản mỹ phẩm, cùng các kỹ năng trang điểm cá nhân, dự tiệc, sự kiện và cô dâu.

Lớp học góp phần nâng cao tay nghề, mở rộng cơ hội việc làm và tự tạo việc làm nhằm tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn, qua đó hỗ trợ chị em cải thiện sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 trong chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, nhằm thúc đẩy đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động nữ trên địa bàn xã Thăng Bình.