70 năm vun đắp tri thức, tiếp nối hành trình đào tạo và nghiên cứu

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu học viên cùng nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển, tri ân những đóng góp của các thời kỳ và tiếp tục vun đắp truyền thống đào tạo, nghiên cứu địa lý của nhà trường.

Trình bày diễn văn khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Địa lý cho biết: Năm 1956, Ban Địa lý, tiền thân của Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập, đánh dấu sự ra đời của cơ sở đào tạo trình độ đại học về Địa lý đầu tiên của cả nước. Trong lễ khai giảng năm học đầu tiên, Ban Địa lý chỉ có 5 thầy giáo và hơn 60 sinh viên.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Trải qua 70 năm, Khoa đã đào tạo hơn 9.000 cử nhân sư phạm Địa lý hệ chính quy, gần 1.500 thạc sĩ và 190 tiến sĩ Địa lý. Khoa cũng là đơn vị chủ trì xây dựng chương trình đào tạo giáo viên Địa lý dùng chung cho cả nước, tham gia biên soạn các bộ sách giáo khoa Địa lý qua nhiều thời kỳ, đồng thời tiên phong trong biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, bản đồ giáo khoa và atlat Địa lý phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy.

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của khoa. Các hoạt động nghiên cứu được triển khai trên cả ba hướng: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu khoa học giáo dục. Hàng trăm đề tài, chương trình nghiên cứu các cấp cùng nhiều công bố khoa học trong nước và quốc tế đã góp phần phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương và cả nước, khẳng định vị thế của khoa trong cộng đồng khoa học địa lý và giáo dục địa lý Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội trình bày diễn văn khai mạc. (Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Đội ngũ giảng viên tiếp tục được nâng cao về chất lượng, với hơn 92% có học vị tiến sĩ, gần 30% có học hàm phó giáo sư và hơn 40% được đào tạo tại các quốc gia phát triển trên thế giới.

Trong thời gian tới, Khoa xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên địa lý, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy chuyển đổi số và chủ động mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế. Qua đó, nêu cao truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho giáo dục, khoa học địa lý và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Địa lý nhân kỷ niệm 70 năm thành lập.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh, các thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của khoa; nhiệm vụ của đội ngũ hiện nay là tiếp tục kế thừa những thành quả đó, mở ra những hướng đi mới. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với nhiệt huyết, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay, cùng sự đồng hành của các thế hệ đi trước và sự phối hợp các đơn vị đào tạo trong trường, Khoa Địa lý sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện mục tiêu kiến tạo tương lai.

Tập thể, cá nhân Khoa Địa lý, Trường đại học Sư phạm Hà Nội được vinh danh, khen thưởng. ﻿(Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trao giấy khen cho tập thể Khoa Địa lý. (Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Trường đại học Sư phạm Hà Nội tri ân các nhà giáo lão thành. (Ảnh: LÊ ĐÔNG)

Nhân dịp này, Ban tổ chức công bố các quyết định, trao bằng khen, giấy khen nhằm ghi nhận thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân; đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển của khoa.