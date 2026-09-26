70 năm Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế: Khẳng định vai trò trụ cột trong đào tạo và nghiên cứu

Tiên phong đổi mới đào tạo theo chuẩn quốc tế

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, ngày 26.9 tại Hà Nội, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, khẳng định Viện là một trong những đơn vị đào tạo có quy mô lớn, giàu truyền thống, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và uy tín của Đại học.

Ra đời năm 1956, ngay từ những ngày đầu thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, với tiền thân là Khoa Thương nghiệp, Viện đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và tái cơ cấu. Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, 70 năm xây dựng và trưởng thành của Viện cũng chính là 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Nhìn lại hành trình ấy, chúng ta có quyền tự hào khẳng định: Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế là một trong những đơn vị có quy mô đào tạo lớn, là lá cờ đầu, là trụ cột vững chắc và là niềm tự hào lớn của Đại học Kinh tế Quốc dân”, ông nhấn mạnh.

Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân tặng hoa chúc mừng 70 năm truyền thống Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế

Đánh giá những đóng góp của Viện, PGS.TS Bùi Đức Thọ cho biết, suốt 7 thập kỷ, Viện đã không ngừng đổi mới, tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức. Hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành, chuyên ngành Thương mại, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Thương mại quốc tế, Hải quan, Quản lý thị trường… đã trưởng thành từ đây.

Nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện đảm nhiệm những vị trí trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, là những nhà quản lý xuất sắc, doanh nhân thành đạt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Theo ông, những thành tựu đó là kết tinh của sự tận tụy, trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, cùng sự đồng hành của đối tác và mạng lưới cựu sinh viên qua các thời kỳ.

Chia sẻ thêm về hành trình phát triển, GS.TS Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, cho biết, trải qua 2 khóa chuyên tu và 68 khóa chính quy, các thế hệ thầy và trò đã vượt qua khó khăn của những năm tháng chiến tranh, kiến thiết đất nước, tiếp tục vươn lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Viện đã đào tạo nhiều cán bộ quản lý, chuyên gia kinh tế và kinh doanh, doanh nhân trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý về thương mại, đầu tư, kinh tế và kinh doanh quốc tế. Nhiều cựu sinh viên, học viên giữ những vị trí quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn.

Cùng với đào tạo, đội ngũ giảng viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đóng góp hàng trăm đề tài nghiên cứu các cấp Nhà nước, tham gia soạn thảo nhiều báo cáo tư vấn cho các cơ quan Đảng, Chính phủ.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ những kết quả đó, PGS.TS Bùi Đức Thọ nhận định, chủ đề “70 năm – Hành trình tự hào” là một lát cắt tiêu biểu trong hành trình phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân. Niềm tự hào không chỉ đến từ bề dày lịch sử, mà còn từ tinh thần “Khát vọng vươn xa”, sự năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng của Viện trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là khát vọng chung mà toàn Đại học đang theo đuổi.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá cao sự chủ động của Viện trong kết nối mạng lưới cựu sinh viên và doanh nghiệp đối tác. Theo ông, sự thành đạt của các thế hệ cựu sinh viên là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời là nguồn cảm hứng cho sinh viên hiện tại.

Hàng nghìn sinh viên dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế

Đổi mới đào tạo, nghiên cứu gắn với thực tiễn

Về định hướng phát triển, PGS.TS Bùi Đức Thọ cho biết, Đại học Kinh tế Quốc dân đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới.

Đồng hành với định hướng chung, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế xác định hướng phát triển, đồng thời tiếp tục khẳng định bản sắc riêng của một đơn vị đào tạo quy mô lớn, có thế mạnh về thương mại và kinh tế quốc tế. Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đặt kỳ vọng lớn vào sự đóng góp của Viện trong thực hiện mục tiêu này.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị Viện tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiên phong đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn với chuyển đổi số; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực thương mại thế hệ mới, kinh tế xanh và chuỗi cung ứng toàn cầu; Tăng cường liên kết sâu rộng với các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, cũng như với cộng đồng doanh nghiệp.

GS.TS Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế

Về phía Viện, GS.TS Tạ Văn Lợi đề cập bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và những biến động địa chính trị phức tạp. Dấu mốc 70 năm là điểm tựa để Viện bước sang chặng đường mới với thông điệp “Đổi mới sáng tạo – Khát vọng vươn xa”, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trên con đường phát triển.

Theo GS.TS Tạ Văn Lợi, tập thể cán bộ, giảng viên sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội.

Viện xác định đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng chuẩn mực quốc tế, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập và phát triển khoa học công nghệ toàn cầu. Cùng với đó là tạo lập môi trường phát triển toàn diện cho người học, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và bản lĩnh hội nhập toàn cầu.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: ĐH KTQD

Viện trưởng bày tỏ tin tưởng, truyền thống 70 năm, sự đoàn kết của tập thể sư phạm cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các bên sẽ là nền tảng để Viện tiếp tục đạt những kết quả mới.

Nhấn mạnh các điều kiện đồng hành trong chặng đường tiếp theo, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Đức Thọ khẳng định, sự phát triển của Viện không thể tách rời sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự đồng hành của các đối tác, tập đoàn, doanh nghiệp và sự gắn kết của các thế hệ cựu sinh viên. Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ này trong quá trình phát triển của Viện.