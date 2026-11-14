70 năm truyền thống Khoa Ngữ văn tổng hợp

Ở tuổi 18, thay vì chọn những lối đi an toàn hay nhịp sống quen thuộc bên gia đình, nhiều thanh niên tại xã đảo Minh Châu đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không đợi đến lượt gọi tên, 12 lá đơn viết tay tự nguyện đăng ký tham gia lực lượng vũ trang đã được gửi đi, cho thấy ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ nơi đây.