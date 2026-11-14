70 năm truyền thống Khoa Ngữ văn tổng hợp
Sáng 14/11, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, 30 năm thành lập Khoa Văn học. Đây là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn học giàu truyền thống, đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và sinh viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/70-nam-truyen-thong-khoa-ngu-van-tong-hop-246261114175809258.htm