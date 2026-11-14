70 năm Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Khẳng định vị thế đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo

Ngày 14/11/2026, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm nhìn lại hành trình xây dựng, phát triển và cống hiến; tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026) - Ảnh: UNETI

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Đại Lâm cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Buổi lễ cũng đón tiếp đối tác quốc tế là Hiệu trưởng Học viện Nghề nghiệp Tứ Xuyên (Trung Quốc) Kính Hồng Bân, đại diện các trường đại học, học viện, tổ chức giáo dục, khoa học công nghệ, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và cựu sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

70 năm xây dựng, cống hiến và khát vọng đổi mới

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp khởi nguồn từ ngày 25/6/1956, khi Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 184/BCN thành lập Trường Kỹ thuật Trung cấp III tại Nam Định nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp cho ngành Dệt với chỉ tiêu ban đầu là 150 học sinh và 21 cán bộ biên chế. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường đã bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, từng bước vươn lên trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành uy tín.

Đến nay, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã phát triển với 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Ninh Bình gồm 4 địa điểm, đạt tổng diện tích 300.000 m². Với hệ thống 15 khoa cùng 27 ngành nghề đào tạo ở nhiều trình độ, mỗi năm Nhà trường tuyển sinh từ 6.000 đến 7.000 sinh viên. Đáp ứng quy mô đào tạo đó là đội ngũ 898 cán bộ, viên chức, trong đó có 7 Giáo sư, 37 Phó Giáo sư, 150 Tiến sĩ, 603 Thạc sĩ cùng gần 400 giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, từng tham gia nhiều hội đồng tư vấn, nghiệm thu cấp Sở, Bộ và Nhà nước.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Nhà trường đã bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, từng bước vươn lên trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành uy tín - Ảnh: UNETI

Song song với mở rộng quy mô, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Nhà trường đặc biệt chú trọng với 19 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng, nổi bật là các chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kế toán và Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

Với những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh năm 2016; hai Huân chương Độc lập hạng Nhất vào các năm 2005 và 2011, một Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2001, một Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1996; hai Huân chương Lao động hạng Nhất vào các năm 1985 và 1992, một Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1981 và hai Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 1960 và 1962.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1981 cùng nhiều cờ thưởng, bằng khen của các cấp, các ngành.

UNETI định hướng trở thành đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động và người học đã cống hiến cho sự phát triển của Nhà trường.

TS Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, UNETI có trách nhiệm đào tạo những người có nền tảng chuyên môn vững vàng, có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị bằng năng lực của mình; biết tự nâng cấp bản thân khi công việc yêu cầu thay đổi - Ảnh: UNETI

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm, cùng sự tác động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản công tác đào tạo và nghiên cứu.

Xác định sứ mạng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn mới, TS Trần Hoàng Long nhấn mạnh: "Chúng ta có trách nhiệm đào tạo những người có nền tảng chuyên môn vững vàng, có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị bằng năng lực của mình; biết tự nâng cấp bản thân khi công việc yêu cầu thay đổi. Nhà trường cần có năng lực nghiên cứu mạnh để cùng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mà sản xuất và kinh doanh đang đặt ra. Đó chính là sứ mạng của chúng ta, của UNETI".

Trong thời gian tới, Nhà trường định hướng phát triển thành trường đại học ứng dụng và đổi mới sáng tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn cơ sở giáo dục đại học mới và tham gia thực chất vào các nhiệm vụ chiến lược của ngành Công Thương cũng như của quốc gia. Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 được cụ thể hóa qua 02 phần với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, phần nền tảng gồm 05 nhiệm vụ là đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học; hoàn thiện quản trị tự chủ; phát triển ngành học gắn công nghệ chiến lược; nâng cao chất lượng đào tạo thích ứng với trí tuệ nhân tạo, năng lực số và ngoại ngữ; đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính bền vững. Phần đột phá gồm 05 nhiệm vụ là chuyển đổi số toàn diện; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ đạt trình độ cao; đa dạng hóa hợp tác giữa Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và Quốc tế; đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Nhà trường cũng xác định rõ mục tiêu đến năm 2035 sẽ đạt khoảng 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 100% chương trình đào tạo đạt chuẩn với ít nhất 50% chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế. Chất lượng đào tạo sẽ được đo lường bằng chất lượng công việc người tốt nghiệp đảm nhận và năng lực nghiên cứu được đánh giá qua những kết quả thực tế mà doanh nghiệp có thể ứng dụng.

04 nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn gắn chặt nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh. Từ sứ mạng ban đầu là cung cấp cán bộ kỹ thuật cho ngành công nghiệp nhẹ, đến nay Trường đã vươn lên trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục đóng góp cho ngành Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhà giáo và người học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trong việc đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện thực hành, thực nghiệm và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp; coi đây là minh chứng cho sự trưởng thành và những đóng góp thiết thực của Nhà trường đối với sự phát triển nhân lực, công nghệ và kinh tế - Ảnh: UNETI

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhà giáo và người học trong việc đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao điều kiện thực hành, thực nghiệm và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp; coi đây là minh chứng cho sự trưởng thành và những đóng góp thiết thực của Nhà trường đối với sự phát triển nhân lực, công nghệ và kinh tế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thứ trưởng chỉ rõ ngành Công Thương đang đứng trước nhiệm vụ phát triển công nghiệp hiện đại, làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo thuộc Bộ phải xác định rõ vai trò và đóng góp cụ thể; trong đó, mỗi trường đại học cần phát huy thế mạnh riêng và phối hợp, bổ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Đối với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Thứ trưởng lưu ý Nhà trường cần kiên định định hướng đào tạo ứng dụng, kết hợp kỹ thuật, công nghệ với kinh tế và quản trị sản xuất; tập trung đào tạo nhân lực có năng lực thực hành, giải quyết được vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp để khẳng định vị trí và đóng góp riêng trong ngành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trao Bằng khen cho tập thể Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp - Ảnh: UNETI

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể Nhà trường tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất,xác định rõ sứ mạng, thế mạnh và đóng góp đặc thù đối với ngành Công Thương. Nhà trường cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển dựa trên truyền thống, năng lực thực tế và nhu cầu nhân lực của ngành; phát huy lợi thế kết hợp kỹ thuật với công nghệ, kinh tế, quản trị sản xuất; tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhà trường cần lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, nhiệm vụ khả thi và sản phẩm đóng góp cụ thể, tránh mở rộng ngành nghề dàn trải. Với các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng mới, cần chọn ứng dụng phù hợp với năng lực,điều kiện, đảm bảo chất lượng và nhu cầu thực tiễn, đồng thời phối hợp, bổ trợ thế mạnh với các cơ sở đào tạo khác thuộc Bộ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ứng dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của ngành.Nhà trường cần đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, gắn lý thuyết với thực hành và thực tiễn sản xuất theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; chú trọng đào tạo kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và nhân lực quản trị sản xuất vững chuyên môn, giỏi thực hành, có khả năng tiếp nhận,ứng dụng, làm chủ công nghệ và giải quyết vấn đề thực tế nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Phát huy lợi thế tại các cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình, Nhà trường cần tăng cường liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập và đào tạo tại doanh nghiệp. Song song đó, chú trọng phát triển giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn cơ sở giáo dục; lấy chất lượng người học, khả năng đáp ứng công việc và tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp làm thước đo hiệu quả đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Trần Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Nguyễn Ngọc Khương, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Ảnh: UNETI

Thứ ba,đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành Công Thương. Hoạt động nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh; tập trung vào giải pháp kỹ thuật, công nghệ giúp cải tiến quy trình, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Nhà trường cần chọn nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh, giải quyết được vấn đề cụ thể; chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xác định nhu cầu, đề xuất triển khai nhiệm vụ gắn với định hướng ngành. Thứ trưởng thông tin thêm, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương hiện có 3 bài toán lớn với 76 nhiệm vụ sản phẩm công nghệ chiến lược; Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp để tham gia triển khai các sản phẩm này.

Thứ tư, đổi mới quản trị đại học, nâng cao hiệu quả thực thi chiến lược phát triển Nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần phát huy đoàn kết, thống nhất, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số,thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đồng thời, chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức phù hợp với định hướng phát triển và chủ trương sắp xếp hệ thống giáo dục đào tạo theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Chiến lược phát triển phải được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch có mục tiêu, sản phẩm đầu ra, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Thứ trưởng đề nghị Nhà trường sớm xây dựng kế hoạch hành động với sản phẩm cụ thể để hoàn thành chiến lược phát triển đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới 10 cá nhân thuộc Nhà trường - Ảnh: UNETI

Khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để Nhà trường phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động và đóng góp thiết thực hơn cho ngành, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và ngành Công Thương về nhân lực kỹ thuật, ứng dụng và giải pháp cải tiến kỹ thuật, kinh doanh, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đại diện Bộ Công Thương trao tặng Nhà trường biểu trưng Khuê Văn Các cho Nhà trường thể hiện sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học và sự nghiệp giáo dục - Ảnh: UNETI

Khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo qua các thế hệ

Đại diện các thế hệ cựu học sinh, sinh viên, ông Trần Hà Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần PAROSY, cựu sinh viên ngành May niên khóa 1989-1992 (thời điểm trường mang tên Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp I) khẳng định chính nền tảng kiến thức chuyên môn và tác phong thực tiễn được rèn giũa từ Nhà trường đã tạo tiền đề vững chắc cho hành trình lập nghiệp của mình. Từ xuất phát điểm là cán bộ kỹ thuật và giảng viên nghề tại Công ty Cổ phần May Nam Định, ông đã trưởng thành để trở thành nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Sự thành công của các thế hệ cựu sinh viên hôm nay chính là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất cho chất lượng đào tạo và sứ mệnh trồng người của Nhà trường qua các thời kỳ. Phát huy tinh thần đó, ông Trần Hà Trung và cộng đồng cựu sinh viên luôn giữ mối liên hệ gắn bó, đồng hành cùng Nhà trường thông qua việc tiếp nhận, hướng dẫn hàng nghìn lượt sinh viên thực tập và rèn luyện tay nghề. Nhắn gửi tới các thế hệ sinh viên, ông Trần Hà Trung kỳ vọng các em sẽ tận dụng tốt điều kiện học tập hiện nay để trau dồi chuyên môn, làm chủ công nghệ mới và rèn luyện kỹ năng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Ông Trần Hà Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần PAROSY, cựu sinh viên ngành May niên khóa 1989-1992 khẳng định chính nền tảng kiến thức chuyên môn và tác phong thực tiễn được rèn giũa từ Nhà trường đã tạo tiền đề vững chắc cho hành trình lập nghiệp của mình - Ảnh: UNETI

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) Nguyễn Thế Hiếu đã điều hành nghi thức công bố và trao tặng các phần thưởng cấp Nhà nước cho những thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Theo đó, tập thể Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 thầy giáo của Nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 10 thầy cô giáo vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những phần thưởng này là sự ghi nhận kịp thời cho nỗ lực của tập thể sư phạm Nhà trường, tạo động lực vững chắc để Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới.